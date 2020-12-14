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Эффективность вакцины «Спутник V» снизили до 91,4% по итогам третьей фазы испытаний

Семён Гудошников
Сегодня в 19:34

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 91,4% по итогам последней контрольной точки третьей фазы испытаний. Об этом говорится в пресс-релизе Центра имени Гамалеи, который разработал препарат.

Первая контрольная точка была достигнута при 20 случаях заражения COVID-19 в двух группах добровольцев — как получивших вакцину, так и плацебо, вторая — при 39 случаях, третья — при 78.

Среди 78 заразившихся участников исследования 16 получали вакцину и 62 — плацебо. При этом группа вакцинированных в три раза больше группы плацебо. Эффективность рассчитывали среди 22 714 добровольцев после 21 дня с момента получения первого компонента вакцины или плацебо.

Разработчики подчеркивают, что среди вакцинированных участников испытаний не было ни одного случая тяжелого течения болезни. Таким образом, эффективность «Спутника V» по предотвращению тяжелых форм COVID-19 составила 100%.

Также ни у одного из добровольцев не было «непредвиденных нежелательных явлений», говорят в Центре имени Гамалеи. У некоторых были кратковременные побочные эффекты: боль в месте введения вакцины и гриппоподобный синдром с повышением температуры, слабостью, утомляемостью и головной болью.

В конце ноября Центр имени Гамалеи сообщил об эффективности «Спутника V» на более чем 95%, основываясь на данных о 18,7 тыс. добровольцев. Глава центра Александр Гинцбург заявлял о 96%-ной эффективности препарата.

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