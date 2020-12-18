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Минздрав: до 30% россиян регулярно злоупотребляют алкоголем

Федор Кузьмин
Сегодня в 17:57

Порядка 20-30% жителей России злоупотребляют алкоголем, сообщил внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Его слова передает ТАСС.

«Основную массу алкоголя и основной вред себе наносят люди, которые злоупотребляют алкоголем и которые не считаются больными алкоголизмом и даже не входят в группу пагубного потребления алкоголя», — заявил Брюн.

При этом, по словам нарколога, за 2010-е годы в России удалось сократить количество выпиваемого алкоголя в год до 9,5 литров на человека — об этом свидетельствуют данные за 2019 год. 9 литров спирта — это приблизительно 20 бутылок водки, уточнил Брюн.

«20 бутылок водки — это почти две бутылки в месяц — это много на самом деле. Причем уберите отсюда детей и стариков, уберите примерно 50% населения, которые пьют очень мало и нормативно, останется вот та группа», — отметил Брюн.

«Афиша Daily» посвятила отдельный спецпроект алкоголизму в России. Узнать, как живут алкозависимые в современной России, можно здесь. Как избавиться от алкогольной зависимости, можно прочитать по ссылке.

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