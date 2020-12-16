Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал расследование о причастности ФСБ к отравлению Алексея Навального. Его слова передает «Интерфакс».

«Все эти новости забавно читать, но манера, в которой они преподносятся, говорит лишь об одном: что у наших западных партнеров отсутствует наличие каких‑либо этических норм и каких‑либо навыков нормальной дипломатической работы и [проявляется] нежелание выполнять международно-правовые нормы, когда речь идет об установлении фактов», — сказал Лавров.

Россия, по его словам, уже привыкла к тому, что западные страны «объявляют в СМИ об очередных обвинениях в адрес России, будь то хакеры, будь то какая‑то сенсация про двойное и даже тройное отравление Навального».

«И логика здесь такая: вот, дескать, мы объявили, например, новые факты, которые были обнаружены германскими спецслужбами про отравление Навального, а Москва уже два дня молчит. Раз молчит, значит виновата. Ущербность такого подхода, по-моему, очевидна любому вменяемому человеку», — добавил министр.

14 декабря вышло расследование Bellingcat, посвященное отравлению Алексея Навального и сделанное совместно с другими зарубежными СМИ и российским Фондом борьбы с коррупцией. В нем говорилось, что покушение на оппозиционера совершила специальная группа сотрудников ФСБ, следившая за ним на протяжении нескольких лет. Навальный рассказа, что это было не единственное покушение на него.

В сентябре МИД России заявлял, что отравление Алексея Навального могло быть постановкой. Лавров говорил, что западные страны использует ситуацию с российским оппозиционным политиком для введения новых санкций, и называл «издевательством над здравым смыслом» расследование произошедшего.