Памфилова рекомендовала избиркомам отказаться от «голосования на пеньках»

Глава ЦИК Элла Памфилова рекомендовала региональным избиркомам отказаться до 30 мая 2021 года от голосования на придомовых территориях. Об этом передает ТАСС.

Памфилова подчеркнула, что «так называемое голосование на пеньках было очень популярным и востребованным». Оно в комплексе с другими мерами помогло обеспечить эпидемиологическую безопасность и развести потоки людей, считает чиновница.

Несмотря на это, сейчас, по ее словам, необходимость в такой технологии отпала. «Трех дней голосования на дому и голосования групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования, более чем достаточно», — сказала глава ЦИК.

Голосование на придомовых территориях впервые применялось на плебисците по изменению Конституции. В качестве участков тогда использовались не только пни, но и маршрутки, лавочки во дворах и даже вигвам.

Спустя пару месяцев ЦИК провела «масштабное расследование» голосования и обнаружила три реальных пня. Им дали имена «ульяновский пень», «владимирский пень» и «брянский пень». Позже пень имени Эллы Памфиловой появился в Вологде.