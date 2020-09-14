ЦИК провел «масштабное расследование» голосования на пеньках. И обнаружил три реальных пня

Центризбирком России провел «масштабное расследование» публикаций о голосованиях на пеньках, которые проводились во время плебисцита по Конституции. Об этом говорится в телеграм-канале ЦИК.

Комиссия официально признала только три реальных пнях, которые в конце июня использовались в качестве избирательных участков. «Остальные пни, которыми попрекали избирательные комиссии в период общероссийского голосования, оказались фейками», — утверждает ЦИК.

Итак, вот три пня, которые удалось обнаружить комиссии: