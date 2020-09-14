ЦИК провел «масштабное расследование» голосования на пеньках. И обнаружил три реальных пня

Центризбирком России провел «масштабное расследование» публикаций о голосованиях на пеньках, которые проводились во время плебисцита по Конституции. Об этом говорится в телеграм-канале ЦИК.
Комиссия официально признала только три реальных пнях, которые в конце июня использовались в качестве избирательных участков. «Остальные пни, которыми попрекали избирательные комиссии в период общероссийского голосования, оказались фейками», — утверждает ЦИК.
Итак, вот три пня, которые удалось обнаружить комиссии:
- «Ульяновский пень». С него, как заявляет ЦИК, «и началась шумиха в сети». Пень находится рядом с частным домом, где уже несколько поколений одной семьи проводят праздники.
- «Владимирский пень». Популярное, по словам комиссии, место встреч в одной из деревень Владимирской области. Там местные жители не только отмечают праздники, но и знакомятся, обсуждают новости.
- «Брянский пень». Расположен на придомовой территории женщины, которая, по заявлениям ЦИК, недавно перенесла пневмонию, и пожелала проголосовать рядом со своим домом.
Голосование по изменению Конституции продлилось неделю — с 25 июня по 1 июля. Согласно данным Центризбиркома, за поправки проголосовали 77,92% избирателей, против — 21,27%. Эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин пришел к выводу, что около трети голосов «за» могут быть сфальсифицированы.
В качестве участков для голосования использовались подчас самые неожиданные объекты. Это не только пни, но и маршрутки, лавочки во дворах и даже вигвам! «Афиша Daily» собрала фотографии самых необычных УИКов.