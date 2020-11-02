В Вологде появился пень имени Эллы Памфиловой

На старом пне стоит кованая урна, также к нему прикреплена табличка «Пень им. Эллы Памфиловой».

В Вологде появился необычный арт-объект — пень имени главы Центризбиркома Эллы Памфиловой . Его установили на набережной у Соборной горки, пишут пользователи социальных сетей.

Сейчас урну и табличку уже убрали. Кто это сделал — сами авторы арт-объекта или администрация города, неизвестно.

Голосование по изменению Конституции продлилось неделю — с 25 июня по 1 июля. Согласно данным Центризбиркома, за поправки проголосовали 77% избирателей, против — 21%. Эксперт по электоральной статистике Сергей Шпилькин пришел к выводу, что около трети голосов «за» могут быть сфальсифицированы.

Голосование запомнилось тем, что некоторые избирательные участки располагались в самых неожиданных местах: не только на пнях, но и на скамейках, в багажнике машины, санях, тележке из супермаркета и даже юрте и вигваме. Фотографии самых необычных мы собрали здесь.

ЦИК в сентябре провела «масштабное расследование» голосования на пеньках и обнаружила три реальных пня: в Ульяновской, Брянской и Владимирской областях. «Остальные пни, которыми попрекали избирательные комиссии в период общероссийского голосования, оказались фейками», — заявили в ЦИК.