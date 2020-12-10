Михаил Ефремов не собирается возвращаться в кино после тюрьмы

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП, не собирается возвращаться в кино после выхода из тюрьмы. Об этом он рассказал в письме сыну погибшего по его вине Сергея Захарова Валерию, сообщил ТАСС.

В письме Ефремов просит Валерия Захарова простить его и принять соболезнования. Он утверждает, что каждый день думает о его отце и молится за упокой его души, и надеется сделать все возможное для семьи погибшего.

«Одна часть моей жизни безвозвратно закончена. Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей в общем-то веселой профессии. Менять придется очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил», — написал Ефремов.

Актер признается, что не знает, «как смотреть в глаза тем людям, которые видели и знают, в каком состоянии я находился после аварии». «Я действительно не понимаю, как мне дальше жить, что я могу сказать своим детям, чтобы они увидели во мне человека», — отметил он.

Ранее Ефремов написал письмо вдове Сергея Захарова Маргарите. В нем он раскаивается в произошедшем и утверждает, что не может простить себя.

8 сентября Михаила Ефремова признали виновным в ДТП на Смоленской площади и приговорили к восьми годам колонии общего режима. Тогда актер заявлял о желании создать Российский тюремный театр.