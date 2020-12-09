Некоторые бары Петербурга не знают, как попали на «Карту сопротивления». Они соблюдают ограничения

Некоторые петербургские бары, указанные на «Карте сопротивления», заявили, что они не принимают участие в этой акции. Об этом пишет издание «Бумага».

В частности, о своей непричастности к проекту изданию сообщили бары Union, «Этобар», Civil Coffee Bar и Putilov Loft. Их руководители заявили, что работают в соответствии с ограничениями, не знают, как оказались на карте, и сами не добавляли заведения. В клубе Stage StandUp Club (HopHead) вообще узнали, что находятся на карте, от журналистов.

Многие руководители заведений свое участие, наоборот, подтвердили. Например, на «Карту сопротивления» себя добровольно нанесли бары S’aint и «Уе!Бар». По ночам работают «Угрюмочная», Mapuche и Noir. По информации РБК, в акции «Карта сопротивления» также принимают участие «Базара нет» и «Лаборатория 31».

Добавить место на карту может любой желающий. Карта насчитывает более ста баров, а по словам предпринимателя Александра Коновалова, который стал инициатором ее создания, в акции приняли участие порядка 200 заведений.

«Карта сопротивления», на которой указаны бары и кафе, которые отказываются принимать коронавирусные ограничения и прекращать работу в праздничные дни, появилась 8 декабря. В ответ на это власти пообещали привлечь полицию, чтобы собственноручно закрыть заведения, не подчиняющиеся правилам. В ночь на 9 декабря полицейские устроили ночной рейд по барам города.