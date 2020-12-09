перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Гугл-запрос «Как сажать картошку?» стал одним из лидеров 2020 года у россиян 17:58
Турция отказалась от российской вакцины из‑за отсутствия «надлежащих лабораторных исследований» 17:58
Студия им. Горького снимет новый фильм по повести «Вам и не снилось». С другим финалом 17:44
quinguyen/Unsplash Некоторые бары Петербурга не знают, как попали на «Карту сопротивления». Они соблюдают ограничения
Некоторые бары Петербурга не знают, как попали на «Карту сопротивления». Они соблюдают ограничения 17:20
Девушку избили в центре Москвы из‑за сексуальной ориентации 17:18
Нина Кравиц отыграла сет из треков, записанных специально для игры Cyberpunk 2077 16:53
Билли Айлиш назвала любимые песни 2020 года 16:41
Ивлеева, Элджей, Поперечный и Гудков озвучили русскую версию Cyberpunk 2077 16:39
Рейтинг «Единой России» упал до минимума с 2016 года 16:38
The Late Show with Stephen Colbert/YouTube Greta Van Fleet представили новую песню «My Way, Soon» на шоу Стивена Колберта
Greta Van Fleet представили новую песню «My Way, Soon» на шоу Стивена Колберта 16:21
Восемь из десяти россиян поддерживают идею сделать 31 декабря выходным 16:18
IMDb опубликовал топ самых популярных сериалов 2020 года 16:01
Госдума одобрила законопроект, позволяющий экс-президентам нарушать Уголовный кодекс Обновлено в 15:51
Предустановку российского ПО на гаджеты вновь перенесли 15:37
Ruspotting_Net/Instagram В Таганроге завели уголовное дело после кражи из «самолета Судного дня». Ущерб составил 1 млн рублей
В Таганроге завели уголовное дело после кражи из «самолета Судного дня». Ущерб составил 1 млн рублей 15:25
WhatsApp добавил функцию формирования корзины покупок 15:20
«Легкой смерти тебе, мой друг»: пользователи пожаловались на песню на горячей линии «Вкусвилла» 15:17
Канал «Пятница!» и TikTok объявили кастинг на свое шоу талантов 15:15
Петербургские власти: запрет для кафе работать в праздники не приведет к их закрытию 14:33
«Яндекс» Роботы-курьеры «Яндекса» начали доставлять заказы из ресторанов в Москве и Иннополисе
Роботы-курьеры «Яндекса» начали доставлять заказы из ресторанов в Москве и Иннополисе 14:15
Отключить рекламу

Некоторые бары Петербурга не знают, как попали на «Карту сопротивления». Они соблюдают ограничения

Федор Кузьмин
Сегодня в 17:20

Некоторые петербургские бары, указанные на «Карте сопротивления», заявили, что они не принимают участие в этой акции. Об этом пишет издание «Бумага».

В частности, о своей непричастности к проекту изданию сообщили бары Union, «Этобар», Civil Coffee Bar и Putilov Loft. Их руководители заявили, что работают в соответствии с ограничениями, не знают, как оказались на карте, и сами не добавляли заведения. В клубе Stage StandUp Club (HopHead) вообще узнали, что находятся на карте, от журналистов.

Многие руководители заведений свое участие, наоборот, подтвердили. Например, на «Карту сопротивления» себя добровольно нанесли бары S’aint и «Уе!Бар». По ночам работают «Угрюмочная», Mapuche и Noir. По информации РБК, в акции «Карта сопротивления» также принимают участие «Базара нет» и «Лаборатория 31».

Добавить место на карту может любой желающий. Карта насчитывает более ста баров, а по словам предпринимателя Александра Коновалова, который стал инициатором ее создания, в акции приняли участие порядка 200 заведений.

«Карта сопротивления», на которой указаны бары и кафе, которые отказываются принимать коронавирусные ограничения и прекращать работу в праздничные дни, появилась 8 декабря. В ответ на это власти пообещали привлечь полицию, чтобы собственноручно закрыть заведения, не подчиняющиеся правилам. В ночь на 9 декабря полицейские устроили ночной рейд по барам города.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Трое
Любовный треугольник Анны Меликян с Константином Хабенским, Викторией Исаковой и Юлией Пересильд
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
трагикомедия
Неадекватные люди-2
Продолжение самой нестыдной отечественной романтической комедии десятых
хип-хоп
«Кровосток»
Интеллигентный русский гангста-рэп
приключение
Серебряные коньки
Лед снова связывает сердца двух влюбленных
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер

Другие материалы по темам

Теги
РБК
Люди
Александр Коновалов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить