В Петербурге полиция провела ночной рейд по барам. У трех заведений изъяли документы и технику

В Петербурге Следственный комитет совместно с сотрудниками полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора и комитета по контролю за имуществом города провели ночной рейд по барам города. Об этом сообщает пресс-служба СК.

В сообщении рейд называют «мерой по недопущению массового заражения граждан лицами, не соблюдающими предписанные санитарно-эпидемиологические нормы, а также режим самоизоляции, что ставит под угрозу здоровье и жизнь окружающих».

В результате у трех заведений изъяли документы и технику. Они получили протоколы за нарушение ограничительных мер, введенных из‑за пандемии коронавируса.

Также сейчас идет проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Власти Петербурга предписали всем заведениям общепита закрыться с 30 декабря по 3 января, а с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января ограничить время работы — не принимать посетителей с 19.00 до 6.00.

После этого в Петербурге появилась «Карта сопротивления». На ней указаны бары и кафе, которые отказываются закрываться в новогодние праздники. «Если они (заведения — Прим. ред.) будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются», — говорится в описании карты.

8 декабря власти города пообещали привлечь полицию, чтобы закрыть заведения, которые продолжают работу, несмотря на коронавирусные ограничения. Такие заведения назвали «полубандитскими организациями».