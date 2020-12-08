В Петербурге пообещали привлечь полицию, чтобы закрыть заведения, нарушающие ограничения

В Петербурге пообещали привлечь полицию, чтобы закрыть заведения, которые продолжают работу, несмотря на коронавирусные ограничения. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александров Ситов.

По его словам, 97-99% заведений в городе соблюдает правила работы во время пандемии. «Нарушители имеют слабое отношение к предпринимателям. Они работают без кассовой техники с полным нарушением всего законодательства, такие полубандитские организации», — заявил Ситов.

Для того, чтобы закрыть бары и рестораны, работающие вопреки запретам, пообещали привлечь правоохранительные органы.

Заведениям грозят проверки. «Мы идентифицируем нарушения, которые совершены: торговля без лицензии, незаконная торговля, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, нарушение налогового законодательства», — сказал вице-губернатор Евгений Елин.

Ранее в Петербурге появилась «Карта сопротивления». На ней указаны бары и кафе, которые отказываются закрываться в новогодние праздники. «Если они (заведения — Прим. ред.) будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются», — говорится в описании карты.

Власти Петербурга предписали всем заведениям общепита прекратить работу с 30 декабря по 3 января, а с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января ограничить время работы — не принимать посетителей с 19.00 до 6.00.