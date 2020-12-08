Второй специальный эпизод «Эйфории» выйдет 24 января

Второй специальный эпизод сериала «Эйфория» выйдет на телеканале HBO 24 января. Об этом сообщил Variety.

Серия будет называться «К черту всех, кто не рыба-капля». В центре этого эпизода окажется Джулс, подруга главной героини шоу Ру. Ее, как и в первом сезоне сериала, сыграет Хантер Шефер.

Шефер выступила соавтором спецэпизода — она написала сценарий серии вместе с режиссером «Эйфории» Сэмом Левинсоном. Детали продолжения шоу пока неизвестны, однако сообщается, что действие развернется на рождественских каникулах.

Второй спецэпизод, как и первый, был снят во время пандемии COVID-19 и рассказывает о событиях, которые следуют за финалом первого сезона сериала. Его выход планировали в декабре, но по неизвестным причинам перенесли на январь.

Первая рождественская серия «Эйфории» вышла, напротив, раньше, чем предполагалось. В ней Ру разговаривает со своим знакомым Али, бывшим наркоманом. Подробнее об эпизоде можно прочитать здесь.

Первый сезон «Эйфории» рассказывал о современных американских подростках — в первую очередь о 17-летней наркоманке Ру и ее трансгендерной подруге Джулс. «Афиша Daily» брала интервью у авторов проекта — шоураннера Сэма Левинсона и актрисы Зендаи.