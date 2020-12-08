перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Второй специальный эпизод «Эйфории» выйдет 24 января 2:26
Шинейд О’Коннор опубликует свои мемуары в 2021 году 1:45
ruspotting_net/Instagram В Таганроге обокрали «самолет Судного дня», разработанный специально для ядерной войны
В Таганроге обокрали «самолет Судного дня», разработанный специально для ядерной войны 1:11
Умер режиссер Александр Гордон. Он учился у Михаила Ромма и работал с Андреем Тарковским Вчера в 23:55
В Австралии серфер пережил нападение акулы. Он сам доплыл до берега, несмотря на серьезную травму Вчера в 23:32
Создатели «Черного зеркала» сняли мокьюментари-комедию «Смерть 2020-му». Посмотрите ее тизер Вчера в 22:59
Рената Литвинова заразилась коронавирусом Вчера в 22:45
bt_optics/Unsplash МОК временно отстранил руководство олимпийского комитета Беларуси от игр
МОК временно отстранил руководство олимпийского комитета Беларуси от игр Вчера в 22:18
Минкульт поддержал идею создать премию имени Ирины Антоновой Вчера в 21:45
Кид Кади анонсировал новый альбом «Man on the Moon III: The Chosen» Вчера в 21:40
Тайка Вайтити снял рекламный ролик для Xbox Series X Вчера в 21:02
Moncler покупает Stone Island, Боб Дилан продал права на песни и другие новости дня Вчера в 20:41 Дайджест
Лапенко/YouTube Вышла первая серия третьего сезона «Внутри Лапенко»
Вышла первая серия третьего сезона «Внутри Лапенко» Вчера в 20:39
Nokia займется развитием технологии 6G. Проект профинансирует Евросоюз Вчера в 20:36
СК обнаружил «расстройство личности» у журналистки Ирины Славиной, поджегшей себя у здания МВД Вчера в 19:58
Основателя движения «Перемен» Валерия Соловья арестовали на 10 суток из‑за акции в Петербурге Вчера в 19:24
Губернатор Беглов: в Петербурге кончаются койки для тяжелых больных COVID-19 Вчера в 19:07
Pikist В Томске речную рыбу проверили на микропластик. Его концентрация оказалась выше, чем где‑либо в мире
В Томске речную рыбу проверили на микропластик. Его концентрация оказалась выше, чем где‑либо в мире Вчера в 19:05
«Копов в огне» покажут в пространстве Main Stage с 10 по 12 декабря Вчера в 18:37
IKEA перестанет выпускать свой печатный каталог. Он выходил 70 лет Вчера в 18:24
Отключить рекламу

Второй специальный эпизод «Эйфории» выйдет 24 января

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:26

Второй специальный эпизод сериала «Эйфория» выйдет на телеканале HBO 24 января. Об этом сообщил Variety.

Серия будет называться «К черту всех, кто не рыба-капля». В центре этого эпизода окажется Джулс, подруга главной героини шоу Ру. Ее, как и в первом сезоне сериала, сыграет Хантер Шефер.

Шефер выступила соавтором спецэпизода — она написала сценарий серии вместе с режиссером «Эйфории» Сэмом Левинсоном. Детали продолжения шоу пока неизвестны, однако сообщается, что действие развернется на рождественских каникулах.

Второй спецэпизод, как и первый, был снят во время пандемии COVID-19 и рассказывает о событиях, которые следуют за финалом первого сезона сериала. Его выход планировали в декабре, но по неизвестным причинам перенесли на январь.

Первая рождественская серия «Эйфории» вышла, напротив, раньше, чем предполагалось. В ней Ру разговаривает со своим знакомым Али, бывшим наркоманом. Подробнее об эпизоде можно прочитать здесь.

Первый сезон «Эйфории» рассказывал о современных американских подростках — в первую очередь о 17-летней наркоманке Ру и ее трансгендерной подруге Джулс. «Афиша Daily» брала интервью у авторов проекта — шоураннера Сэма Левинсона и актрисы Зендаи.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
рок
«Звери»
Герои романтического поп-рока нулевых
боевик
Искусственный интеллект
Мелисса МакКарти противостоит взбунтовавшейся нейросети
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
драма
На острие
Киноверсия противостояния между Софьей Великой и Яной Егорян на ОИ-2016
интерактивная
Reset 2.0
Арт-терапия, разная и полезная
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить