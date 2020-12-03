Вышел первый специальный эпизод сериала «Эйфория», сообщает «Амедиатека». Его премьера была запланирована на 6 декабря, но он неожиданно появился раньше.

Серия под названием «Часть 1: Ру» доступна на «Амедиатеке». Трейлер можно посмотреть здесь. В нем показали кадры из первого сезона с Зендаей, Колманом Доминго и Хантер Шефер.

Сюжет эпизода не раскрывался. Однако ранее сообщалось, что в нем Ру будет отмечать Рождество.

Второй спецэпизод тоже должен выйти в декабре. Обе серии поставил серии режиссер первого сезона Сэм Левинсон.

Первый сезон «Эйфории» рассказывал о современных американских подростках — в первую очередь о 17-летней наркоманке Ру и ее трансгендерной подруге Джулс. «Афиша Daily» брала интервью у авторов проекта — шоураннера Сэма Левинсона и актрисы Зендаи.