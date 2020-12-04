Сериал «Эйфория», продленный на 2-й сезон, выпустил спецэпизод на канале HBO (в России в «Амедиатеке») — это утешительный подарок под занавес взбесившегося 2020-го. Чтобы не так сильно сосало под ложечкой, чтобы напомнить, что «все еще будет». Скоро здесь появится текст.

В 2020 году самым актуальным способом объявить о новом релизе стало не объявлять о новом релизе (как Агузарова) или выпустить релиз раньше, как это произошло в случае со специальным эпизодом «Эйфории». Его премьера была запланирована на 6 декабря, но он неожиданно появился раньше.

А пока вот Ру — в ожидании текста и конца года: