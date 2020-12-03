ФОМ: половина россиян поддерживает отмену новогодних гуляний из‑за коронавируса

Больше половины россиян (75%) поддерживают отмену традиционных новогодних мероприятий и гуляний на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорят результаты опроса фонда «Общественное мнение».

51% опрошенных считает, что отменить новогодние гуляния нужно по всей стране. 24% респондентов заявили, что это нужно сделать только в некоторых российских регионах. Самый популярный аргумент, который приводили участники опроса: «Это поможет снизить количество заболевших, остановить эпидемию». 39% россиян уверены, что отмена новогодних мероприятий существенно поможет в борьбе в пандемией.

86% респондентов заявили, что их планы на новогодние каникулы никак не изменятся, если в их регионе отменят праздничные гуляния.

Ранее стало известно, что в Москве и Петербурге в новогоднюю ночь не будут работать кафе, рестораны и бары. Кроме того, в столице из‑за коронавируса отменят новогодние гуляния. В Петербурге в ночь с 31 декабря на 1 января будет закрыто метро.