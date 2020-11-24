В Петербурге в новогоднюю ночь не будет работать метро. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на главу комитета по культуре Константина Сухенко.

Круглосуточно петербургский метрополитен будет работать только на Рождество. «Хочу обратить внимание коллег из комитета по транспорту. Круглосуточная работа общественного транспорта потребуется только в ночь с 6 на 7 января при проведении ночных праздничных богослужений», — заявил Сухенко.

Кроме того, в Петербурге в ночь с 31 декабря на 1 января не будет традиционного праздничного концерта на Дворцовой площади. Он пройдет в режиме онлайн.

«Учитывая действующие эпидемиологические правила, установленные Роспотребнадзором, ограничения на посещение массовых мероприятий для организованных групп несовершеннолетних и режим самоизоляции для людей старше 65 лет, традиционная встреча Деда Мороза на Дворцовой площади не состоится.

Но появится уникальная возможность подготовить качественно новую новогоднюю программу с участием лучших творческих коллективов для эфира 31 декабря», — отметил глава комитета по культуре.

Ранее стало известно, что в Москве и Петербурге в новогоднюю ночь не будут работать кафе, рестораны и бары.

С 9 ноября в Петербурге закрыты все фуд-корты, за исключением заведений на вокзалах, в аэропорту и на автозаправках, а также детские комнаты в торговых центрах. В городе запрещены мероприятия с более чем 70 участниками, если они проходят не на территории объектов культуры и не в спорткомплексах.

До 15 января действует запрет на работу кафе, ресторанов и баров с 23.00 до 6.00.