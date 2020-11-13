В Петербурге кафе и рестораны не будут работать в новогоднюю ночь

В Петербурге в новогоднюю ночь кафе и рестораны будут работать только до 23.00. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аппарат вице-губернатора города Евгения Елина.

«У нас заведения общественного питания как работают сейчас до 23.00 по московскому времени, так и будут работать в новогоднюю ночь. Сейчас обсуждается возможность проверки соблюдения ими требований в эту ночь», — заявили в пресс-службе.

В Петербурге до 15 января действует запрет на работу кафе, ресторанов и баров с 23.00 до 6.00. Такой же запрет введен и в Москве. Заведения в столице также не будут работать в ночь с 21 декабря на 1 января.

С 9 ноября в Петербурге закрыты все фуд-корты, за исключением заведений на вокзалах, в аэропорту и на автозаправках, а также детские комнаты в торговых центрах. В городе запрещены мероприятия с более чем 70 участниками, если они проходят не на территории объектов культуры и не в спорткомплексах.