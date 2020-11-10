РБК: в Москве из‑за коронавируса отменят новогодние гуляния

В Москве из‑за пандемии коронавируса отменят новогодние гуляния, рождественские базары и фестивали. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в столичном правительстве.

В прошлом году новогодние гуляния в столице побили рекорд по продолжительности и количеству посетителей: в них приняли участие более 26 млн человек. В декабре и январе проходил новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество», главные праздничные мероприятия проходили на Красной и Манежной площадях.

С 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года в Москве будет запрещена работа кафе, ресторанов, баров и клубов в ночное время. В театрах, кинотеатрах и концертных залах число зрителей не должно будет превышать 25% от общей вместимости.

Проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий со зрителями будет приостановлено, а школьники продолжат учиться в дистанционном формате.

За последние сутки в столице выявили 5902 случая заражения коронавирусом. Число умерших от COVID-19 за 24 часа выросло на 68 человек. В России в целом за сутки зарегистрировали 20 977 заражений, умерли 368 граждан.