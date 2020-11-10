перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Первая белорусская АЭС остановила выработку энергии. СМИ написали об аварии, власти это отрицают 16:37
В Москве стали в полтора раза чаще сортировать мусор 16:09
navalny/instagram ЕСПЧ присудил Навальному 8500 евро компенсации за задержание на Болотной площади в 2012 году
ЕСПЧ присудил Навальному 8500 евро компенсации за задержание на Болотной площади в 2012 году 16:08
Госдума впервые утвердила новых министров. Гендиректор «Аэрофлота» Савельев возглавил Минтранс 16:07
В Музее Москвы открылась выставка к 100-летию ВХУТЕМАСа 15:52
РБК: в Москве из‑за коронавируса отменят новогодние гуляния 15:35
Петербург стал первым в России по приросту преступности. Вторая — Москва 15:33
Алена Швец гуляет по Петербургу и угоняет автомобиль в клипе «Машина для убийств»
Алена Швец гуляет по Петербургу и угоняет автомобиль в клипе «Машина для убийств» 15:17
Вышел трейлер сериала-антологии «Время перемен» Стива МакКуина 15:12
Парковку садоводческого магазина, где штаб Трампа выступил по итогам выборов, перенесли в VR 15:05
Питер Хук из Joy Division сыграл песню «Aries», которую записал с Gorillaz 14:23
В Москве с 13 ноября приостанавливается работа клубов и ресторанов в ночное время 14:23
«Нск рулит»/YouTube В больнице, где ребенка бросили за волосы на кровать, завели уголовное дело на еще одну медсестру
В больнице, где ребенка бросили за волосы на кровать, завели уголовное дело на еще одну медсестру 14:13
Эмили Харрингтон стала первой женщиной, покорившей 900-метровый Эль-Капитан меньше чем за сутки 13:46
Умер журналист и правозащитник Александр Толмачев, писавший о коррупции в Кущевке 13:23
Режиссер «Шазам!» потроллил Илона Маска своей бутылкой текилы 13:08
Словарь Collins English Dictionary объявил слово 2020 года. И это не «коронавирус» 13:03
all_mary/Twitter В Москве снова задержали двух участниц Pussy Riot — Марию Алехину и Риту Флорес
В Москве снова задержали двух участниц Pussy Riot — Марию Алехину и Риту Флорес 12:49
В Петербурге собираются отключить ночную подсветку зданий, чтобы сэкономить бюджет 12:21
Джонни Депп получит восьмизначный гонорар за «Фантастических тварей». Он снялся в одной сцене 12:18
Отключить рекламу

РБК: в Москве из‑за коронавируса отменят новогодние гуляния

Анастасия Цой
Сегодня в 15:35

В Москве из‑за пандемии коронавируса отменят новогодние гуляния, рождественские базары и фестивали. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в столичном правительстве.

В прошлом году новогодние гуляния в столице побили рекорд по продолжительности и количеству посетителей: в них приняли участие более 26 млн человек. В декабре и январе проходил новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество», главные праздничные мероприятия проходили на Красной и Манежной площадях.

С 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года в Москве будет запрещена работа кафе, ресторанов, баров и клубов в ночное время. В театрах, кинотеатрах и концертных залах число зрителей не должно будет превышать 25% от общей вместимости.

Проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий со зрителями будет приостановлено, а школьники продолжат учиться в дистанционном формате.

За последние сутки в столице выявили 5902 случая заражения коронавирусом. Число умерших от COVID-19 за 24 часа выросло на 68 человек. В России в целом за сутки зарегистрировали 20 977 заражений, умерли 368 граждан.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
инди
Антоха MC
Главная звезда доброго рэпа в России
классика
Теодор Курентзис и musicAeterna
Авральный Брамс с дирижером-мистиком
премьеры
Горбачев
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в роли четы Горбачевых
исторический
Подольские курсанты
Военная драма о подвиге молодых бойцов в начале Великой Отечественной
фэнтези
8 1/2
Шедевр Федерико Феллини: метакино про рефлексирующего режиссера
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
РБК
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить