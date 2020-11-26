Кредиторы получили контроль над Cirque du Soleil

Кредиторы во главе с канадской Catalyst Capital Group получили контроль над одним из самых знаменитых шоу в мире Cirque du Soleil. Об этом пишет CBC со ссылкой на заявление компании.

Сделка позволила Cirque du Soleil выйти из‑под защиты от банкротства. Стоимость соглашения не уточняется, но в августе The Wall Street Journal писал, что кредиторы предлагали простить компании долг в 900 млн долларов и вложить еще 375 млн в возобновление выступлений.

Президентом и гендиректором Cirque du Soleil Entertainment Group останется Дэниел Ламарр, штаб-квартира компании, как и раньше, будет находиться в канадском Монреале. Сопредседателями Ламарра станут партнер Catalyst Capital Габриэль де Альба и экс-гендиректор MGM Resorts Джим Мюррен. В совет директоров войдут представители и других инвесторов.

Во время пандемии Cirque du Soleil столкнулся с финансовыми трудностями из-за перерыва в выступлениях. В конце июня компания подала заявление на защиту от банкротства и уволила 95% сотрудников. В июле группа кредиторов подала заявку на получение контроля над компанией.

«Афиша Daily» разговаривала с одним из работников цирка о ситуации в нем.