перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Cirque du Soleil оказался на грани банкротства. Компания уволит 90% сотрудников 10:53
Haim/YouTube Ленивая прогулка в клипе «Don't Wanna» от Haim
Ленивая прогулка в клипе «Don't Wanna» от Haim 10:48
В России за сутки выявили 6693 случая коронавируса 10:45
Минэкономразвития рассказало, сколько человек были уволены в период нерабочих дней 10:03
Николай Комягин из Shortparis сыграет Владимира Маяковского в фильме Данилы Козловского 9:01
Сергей Шнуров занял пост генерального продюсера RTVI 0:08
Индия заблокировала 59 китайских приложений. В список попали TikTok, WeChat, Weibo и не только Вчера в 23:04
В мае резко выросла безработица среди женщин Вчера в 22:37
flipboard.com Далай-лама выпустил второй сингл со своего грядущего дебютного альбома
Далай-лама выпустил второй сингл со своего грядущего дебютного альбома Вчера в 22:25
6lack выпустил клип на трек «Know My Rights» совместно с Lil Baby Вчера в 21:57
ВОЗ: пандемия коронавируса в мире только ускоряется, до ее завершения далеко Вчера в 21:42
МТС создала голосового помощника Марвина Вчера в 21:23
Fox News/YouTube Reddit удалил самое крупное сообщество поклонников президента США Дональда Трампа
Reddit удалил самое крупное сообщество поклонников президента США Дональда Трампа Вчера в 21:19
TikTok обвинили в скрытом сборе информации о пользователях Вчера в 21:01
Открытие кинотеатров в июле, японская соцсеть без хейтеров и другие новости дня Вчера в 20:46 Дайджест
ОНФ призвал голосовать за поправки в Конституцию. Получилось похоже на нацистскую кричалку Вчера в 20:39
«Депо» возглавило рейтинг самых популярных мест Москвы по версии «Делимобиля» Вчера в 20:32
Канье Уэст показал тизер нового клипа для своего грядущего альбома «God’s County» Вчера в 20:17
Free-Photos/Pixabay «Истории» и галереи: «Яндекс.Дзен» начал тестировать новые форматы публикаций
«Истории» и галереи: «Яндекс.Дзен» начал тестировать новые форматы публикаций Вчера в 19:51
Историк Олег Соколов потребовал опубликовать его переписку с убитой им аспиранткой Вчера в 19:36
Отключить рекламу

Cirque du Soleil оказался на грани банкротства. Компания уволит 90% сотрудников

Анастасия Цой
Сегодня в 10:53

Из‑за пандемии коронавируса канадская цирковая компания Cirque du Soleil оказалась на грани банкротства. Как сообщается на ее сайте, руководство цирка подало заявление на защиту от банкротства.

«В течение 36 лет Cirque du Soleil был успешной и прибыльной компанией. Но при нулевом доходе с момента вынужденного прекращения наших выступлений из‑за COVID-19, руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании», — сказал директор Cirque du Soleil Дэниел Ламарр.

Компания подготовила план реструктуризации, по которому в перезапуск деятельности Cirque du Soleil вложат 300 млн долларов. 15 млн долларов из этой суммы выделят на поддержку сотрудников цирка: сейчас руководство вынуждено уволить 3480 человек, это почти 90% штата. Однако большинство из них будут нанимать обратно по мере возобновления шоу.

СМИ пишут, что долги компании превышают миллиард долларов. Цирк в ближайшее время собирается привлечь своих крупных спонсоров — частные инвестиционные компании из Канады, США и Китая.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
рок
«Live & Drive»: The Hatters
Цыганское фолк-кабаре с мощными танцевальными номерами
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним
боевик
Джентльмены
Гай Ричи возвращается к истокам
трагикомедия
1+1
Комедия о дружбе парализованного богача и его чернокожего помощника
биография
Зеленая книга
Приятная драма про дружбу черного пианиста и его белого водителя
трагикомедия
Идеальные незнакомцы
Семеро итальянцев говорят друг другу разоблачительную правду за ужином
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить