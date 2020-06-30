Cirque du Soleil оказался на грани банкротства. Компания уволит 90% сотрудников

Из‑за пандемии коронавируса канадская цирковая компания Cirque du Soleil оказалась на грани банкротства. Как сообщается на ее сайте, руководство цирка подало заявление на защиту от банкротства.

«В течение 36 лет Cirque du Soleil был успешной и прибыльной компанией. Но при нулевом доходе с момента вынужденного прекращения наших выступлений из‑за COVID-19, руководство должно было действовать решительно, чтобы защитить будущее компании», — сказал директор Cirque du Soleil Дэниел Ламарр.

Компания подготовила план реструктуризации, по которому в перезапуск деятельности Cirque du Soleil вложат 300 млн долларов. 15 млн долларов из этой суммы выделят на поддержку сотрудников цирка: сейчас руководство вынуждено уволить 3480 человек, это почти 90% штата. Однако большинство из них будут нанимать обратно по мере возобновления шоу.

СМИ пишут, что долги компании превышают миллиард долларов. Цирк в ближайшее время собирается привлечь своих крупных спонсоров — частные инвестиционные компании из Канады, США и Китая.