Сirque du Soleil переживает не лучшие времена: из‑за кризиса и пандемии коронавируса его руководство было вынуждено уволить 95% сотрудников. У компании огромные долги и не до конца понятные перспективы. Под вопросом остается судьба 44 шоу цирка и почти 3500 его теперь уже бывших сотрудников.

Проблемы у цирка начались еще до пандемии, а долги копились годами. И хотя цирк в последнее время начал больше зарабатывать на выступлениях, эти долги выросли вместе с доходами. У руководства цирка были планы по выходу из кризиса, однако их реализации помешала пандемия коронавируса и начало проблем в индустрии развлечений — отмена массовых мероприятий, карантин и режим самоизоляции. Многие компании и шоу ушли в онлайн; Сirque du Soleil не стал исключением и запустил онлайн-показы специальных 60-минутных шоу. Однако для того, чтобы выжить, ему необходимо вернуться на настоящую сцену — когда это случится, до сих пор не знает никто. Будущее сотрудников цирка также остается под вопросом: руководство пообещало им, что увольнение необходимо для процедуры банкротства, а контракты будут снова заключены с возобновлением шоу, но из‑за продолжающейся пандемии снятие запретов на массовые мероприятия постоянно откладывается во всем мире. Мы поговорили с Эльдаром Назыровым из Нью-Йорка, первым в Сirque du Soleil тур-менеджером российского происхождения, который устроился в цирк незадолго до начала пандемии.

Эльдар Назыров Бывший тур-менеджер шоу «Ovo» Сirque du Soleil

«Меня наняли тур-менеджером в одно из шоу, которое турит — то есть ездит с концертами, — «Ovo». На мне лежало все неартистическое: логистика, продажа билетов и другая организационная работа. «Ovo» — одно из самых старых (первая версия шоу появилась в 2009 году. — Прим. ред.) и самое продаваемое шоу цирка, наверное, потому что нацелено на семьи. Поэтому мы были на хорошем счету, и нас «выключили» одними из самых последних. У нас был тур по США, летом мы должны были лететь в Китай, в сентябре — в Дубай, а к Рождеству в Европу. На следующий год планировались, по-моему, Япония и Австралия и Новая Зеландия. Планы были громадные; наше шоу было очень мобильным, неделя в одном городе. Мы приезжали, условно говоря, в понедельник, до среды раскладывали вещи, в четверг-пятницу-субботу давали шоу, в воскресенье паковались и ехали в следующий город.

Подробности по теме Жизнь насекомых: 5 фактов о Cirque du Soleil и их шоу «OVO» Жизнь насекомых: 5 фактов о Cirque du Soleil и их шоу «OVO»

8 или 10 марта мы были в городе Эль-Пасо, штат Техас, просыпаемся с утра, и самой большой новостью было, что фестиваль SXSW в Остине отменили. Пару дней все были просто на нервах. Сначала нам говорили: «Нет, все нормально, в Техасе кейсов [заражения] нет», а потом объявили национальный локдаун, сказали всем сидеть дома. Мы до самого последнего момента не знали, что произойдет, это было затишье перед бурей. Всех отправили домой, и это был просто логистический кошмар, потому что у нас работают люди из 27 стран. Мы с моим офисом сидели двое суток, покупали билеты. Например, одному артисту, Вове из Украины, нужно было лететь в Киев. Из Эль-Пасо в Киев какие рейсы? Ты его отправляешь на поезде до Атланты, от Атланты на самолете в Нью-Йорк, из Нью-Йорка в Киев. Киев закрыл границы и разрешил лететь только из европейских столиц. Мы отправили его в Амстердам, а потом получили сообщение, что Амстердам закрыл сообщение с Америкой, и самолет направили в другой город, Гент. А Гент не столица, поэтому он оттуда в Киев лететь не может. И была куча была таких историй (но все в итоге добрались благополучно). Первые дни этого локдауна были самыми, наверное, паническими, потому что никто не знал, что делать, никто не знал, что случится. Потом, конечно, стало попроще. И до 30 июня мы все сидели дома, ожидая чего‑то. Говорили месяц или два назад, что Китай победил вирус, и мы думали, что июньские-июльские шоу все-таки можно будет там сыграть… Но при текущем состоянии авиасообщения между странами 105 человек из 27 стран доставить в Китай просто нереально».

Ильдару в какой‑то степени повезло: он проработал в цирке не так много времени, чтобы слишком сильно к нему привязаться; к тому же он быстро сориентировался даже в непростое время и нашел для себя варианты, где можно пересидеть пандемию и дождаться возможного продолжения работы цирка. Что касается других сотрудников цирка и, особенно, его артистов — их судьба пока не известна, хотя контракты, действительно, скорее всего, будут заключены заново. Многие артисты не просто имеют огромный опыт, но и фактически незаменимы. В шоу «Ovo», например, есть акт, который держится на российских артистах, двое из которых — многократные чемпионы Европы по акробатике. Cirque du Soleil — самый знаменитый в мире цирк с десятками популярных и любимых зрителями шоу, изменивший мировую цирковую культуру и, в частности, побудивший многие цирковые компании отказаться от эксплуатации животных в своих представлениях. Конечно, это еще и корпорация стоимостью в миллиард долларов, и у ее руководства есть план по спасению бизнеса, а дела постепенно налаживаются: одно стационарное шоу уже запущено в Китае, но вопрос, каким цирк выйдет из кризиса, остается открытым.