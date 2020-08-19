The Wall Street Journal: кредиторы получили контроль над Cirque du Soleil

Кредиторы знаменитого Cirque du Soleil получили контроль над компанией, сообщил The Wall Street Journal.

Цирк задолжал инвесторам во главе с канадской Catalyst Capital Group более 900 млн долларов. Новые владельцы предложили простить этот долг и дополнительно вложить 375 млн долларов для возобновления выступлений.

Как отмечает Bloomberg, кредиторы готовы оставить международную штаб-квартиру Cirque du Soleil в Монреале как минимум на пять лет. Также они планируют создать два фонда на общую сумму 20 млн долларов — из этих средств компания сможет выплатить компенсации уволенным сотрудникам и подрядчикам.

Во время пандемии Cirque du Soleil столкнулся с финансовыми трудностями из‑за перерыва в выступлениях. В конце июня компания подала заявление на защиту от банкротства и уволила 3480 сотрудников. «Афиша Daily» поговорила с одним из работников цирка о ситуации.