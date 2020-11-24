Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» оказалась эффективна более чем на 95%

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» превысила 95%. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Центра имени Гамалеи, проводившего клинические испытания своего препарата.

Добровольцы получили инъекции в ходе третьей фазы испытаний препарата. Как рассказал разработчик вакцины, у них не выявили непредвиденных побочных эффектов.

При исследовании эффективности «Спутника V» учитывались предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции (это эквивалентно наблюдениям, сделанным на 21-й день после второй инъекции).

Ранее второй промежуточный анализ, который провели на основе данных 18,7 тыс. добровольцев, получивших на 28-й день первую и вторую инъекции препарата или плацебо, показывал эффективность в 91,4%.

В данный момент вакцина проходит двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое клиническое исследование, в котором участвуют 40 тыс. добровольцев. Из них свыше 20 тыс. получили первую инъекцию, а более 19 тыс. — первую и вторую. На трех человек, получивших лекарство, приходился один, принявший плацебо.

Как уточняется в материале, Центр имени Гамалеи проводит испытания вакцины также в Беларуси, ОАЭ, Венесуэле и еще нескольких странах. Вторая и третья фазы испытаний проходят в Индии.

Непредвиденных побочных эффектов пока не зафиксировано, хотя у некоторых добровольцев наблюдались боль в месте введения препарата, повышение температуры, слабость, утомляемость и головная боль.

Ранее компании Pfizer и BioNTech также оценили эффективность своей вакцины от COVID-19 в 95%. Аналогичной оценки удостоился препарат Moderna. А вот вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета показала среднюю эффективность в 70%.