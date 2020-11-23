перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Замай выпустил альбом «Андрей»
Замай выпустил альбом «Андрей» 14:10
Валерия Гай Германика снимет сериал о маньяке из Хакасии для американского стрим-сервиса Topic 14:03
«Диктатор и убийца»: Белорусская автокефальная православная церковь предала анафеме Лукашенко 13:47
В Ноттингеме испортили новую работу Бэнкси 13:23
На олимпиаде по математике дети списали из сети неверные решения. Их предложили коварные педагоги 13:12
Изображение на превью: Jeyaratnam Caniceus/Pixabay Вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета показала среднюю эффективность в 70%
Вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета показала среднюю эффективность в 70% 13:08
Бывшего министра экологии Алтая оштрафовали за незаконную вырубку леса на 1 млн рублей 12:10
Умер сооснователь Ice Bucket Challenge Патрик Куинн. У него был боковой амиотрофический склероз 11:48
Почти половина депутатов хабаровской думы вышла из ЛДПР. В знак несогласия с партией 11:05
В России выявили 25 173 случая коронавируса 10:57
Jelleke Vanooteghem/Unsplash Шестилетняя девочка в Томске выпала из окна четвертого этажа. А потом встала и вернулась домой
Шестилетняя девочка в Томске выпала из окна четвертого этажа. А потом встала и вернулась домой 10:18
Теннисист Медведев выиграл Итоговый турнир ATP. Он — второй в истории россиянин, кто сделал это 10:17
Хабаровские власти оценили охрану Дегтярева в 33 млн рублей. Он остался недоволен и отменил тендер 9:45
Умер бывший глава Хакасии Виктор Зимин 9:27
Воронежскому солдату предъявили обвинения в убийстве сослуживцев. Давать показания он отказался 8:48
Изображение на превью: Егор Крид/YouTube Мир погибает без Крида и Моргенштерна в их совместном клипе
Мир погибает без Крида и Моргенштерна в их совместном клипе Вчера в 20:54
Массовые убийства животных в Иркутске, победа песни Агутина в США и другие новости дня Вчера в 20:31 Дайджест
В центре Москвы планируют установить памятник Иосифу Кобзону за 52 млн рублей Вчера в 19:07
На протестах в Беларуси задержаны более 200 человек Вчера в 18:20
«Про русский характер»: Рогозин прокомментировал ролик о рязанской кибердеревне на Марсе Вчера в 17:33
Отключить рекламу

Вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета показала среднюю эффективность в 70%

Семён Гудошников
Сегодня в 13:08

Вакцина британской компании AstraZeneca, разработанная вместе с Оксфордским университетом, показала среднюю эффективность в 70%. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии.

При схеме вакцинации, когда доброволец получал половину дозы вакцины, а через месяц целую дозу, эффективность разработки составила 90%. При схеме, когда участники испытания получали по полной дозе вакцины с разницей не менее месяца, эффективность составила 62%. Общая эффективность вакцины для двух схем оценивается в 70%.

Защита от коронавируса появляется через 14 суток после вакцинирования или позже, после получения двух доз. По заявлениям AstraZeneca, препарат хорошо переносится пациентами при обоих режимах вакцинирования.

Размер групп добровольцев, на основании которых были получены предварительные итоги, не уточняется. В пресс-релизе сказано, что клинические испытания также проводятся в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке. В будущем тесты также планируют провести в ряде европейских и азиатских стран и увеличить количество испытуемых до 60 тыс.

В 2021 году компания готова произвести до 3 млрд вакцины, если ее разработку разрешат к применению. Особо подчеркивается, что вакцину AstraZeneca хранить проще, чем подобные препараты конкурентов. Ее можно транспортировать при температуре в 2–8 градусов Цельсия, а прививание не требует особых условий.

В начале ноября американская компания Pfizer и немецкая BioNTech заявили об эффективности их вакцины в 90%, а через неделю повысили этот показатель до 95%. Создатели российской вакцины «Спутник V» оценили эффективность своей разработки в 92%, а американская компания Moderna эффективность своей — в 94,5%.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Афера по-голливудски
Звездная комедия о задолжавшем кинопродюсере
балет
Шахерезада (онлайн-трансляция)
Одноактный балет с Дианой Вишневой на музыку Римского-Корсакова
мелодрама
Курьер
Мечтай о высоком: фильм Карена Шахназарова про курьера, влюбленного в профессорскую дочку
комедия
Непосредственно Каха
Южнороссийская комедия на максимально глупом вайбе
поп
Елка
Эстрадная музыка, за которую не стыдно
драма
Еще по одной
Алкодрама Томаса Винтерберга

Другие материалы по темам

Теги
Pfizer
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить