Вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета показала среднюю эффективность в 70%

Вакцина британской компании AstraZeneca, разработанная вместе с Оксфордским университетом, показала среднюю эффективность в 70%. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и Бразилии.

При схеме вакцинации, когда доброволец получал половину дозы вакцины, а через месяц целую дозу, эффективность разработки составила 90%. При схеме, когда участники испытания получали по полной дозе вакцины с разницей не менее месяца, эффективность составила 62%. Общая эффективность вакцины для двух схем оценивается в 70%.

Защита от коронавируса появляется через 14 суток после вакцинирования или позже, после получения двух доз. По заявлениям AstraZeneca, препарат хорошо переносится пациентами при обоих режимах вакцинирования.

Размер групп добровольцев, на основании которых были получены предварительные итоги, не уточняется. В пресс-релизе сказано, что клинические испытания также проводятся в США, Японии, России, Южной Африке, Кении и Латинской Америке. В будущем тесты также планируют провести в ряде европейских и азиатских стран и увеличить количество испытуемых до 60 тыс.

В 2021 году компания готова произвести до 3 млрд вакцины, если ее разработку разрешат к применению. Особо подчеркивается, что вакцину AstraZeneca хранить проще, чем подобные препараты конкурентов. Ее можно транспортировать при температуре в 2–8 градусов Цельсия, а прививание не требует особых условий.

В начале ноября американская компания Pfizer и немецкая BioNTech заявили об эффективности их вакцины в 90%, а через неделю повысили этот показатель до 95%. Создатели российской вакцины «Спутник V» оценили эффективность своей разработки в 92%, а американская компания Moderna эффективность своей — в 94,5%.