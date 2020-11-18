Pfizer и BioNTech повысили оценку эффективности своей вакцины от COVID-19 до 95%

Вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, показала 95-процентную эффективность в ходе финальной стадии испытаний. Об этом говорится в сообщении Pfizer.

В начале ноября, согласно предварительным итогам исследования, вакцина компаний оказалась эффективна на 90%.

По обновленным данным, препарат показал высокую эффективность вне зависимости от возраста, расы и этнической принадлежности испытуемых. Для добровольцев старше 65 лет эффективность вакцины составила 94%.

Как отмечает The New York Times, людей этого возраста сложно защитить с помощью вакцин даже от обычного гриппа. При этом пожилые люди легче переносили прививку и реже жаловались на побочные эффекты, уточняет компания.

В целом на серьезные побочные эффекты препарата жаловались немногие. Например, головная боль после введения второй дозы вакцины возникла только у 2%, а повышенная утомляемость — у 3,8%.

Pfizer и BioNTech намерены обратиться в Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами при минздраве США за срочным разрешением на вакцину в ближайшие дни. В 2020 году компании планируют выпустить 50 млн доз препарата, а в 2021-м — 1,3 млрд.

Накануне другой американский разработчик вакцины от COVID-19, компания Moderna также оценила эффективность своего препарата на 94,5%. Ранее создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» объявили о ее 92-процентной эффективности.