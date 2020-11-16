Moderna оценила эффективность вакцины от COVID-19 на 95%. Пока это наивысшая оценка среди разработок

Вакцина от коронавируса mRNA-1273, разработанная американской компанией Moderna, показала почти 95%-ную эффективность на третьей фазе клинических испытаний. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Оценка эффективности на уровне 94,5% основана на промежуточных итогах тестирования, в котором приняли участие 30 тыс. добровольцев. В вакцинированной группе заболели COVID-19 пять человек, в контрольной — 90. При этом среди пяти заболевших, получивших вакцину, ни у одного болезнь не протекала тяжело. В контрольной группе насчитали 11 тяжелых случаев.

В ближайшие недели Moderna намерена обратиться в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) за разрешением на использование mRNA-1273 в чрезвычайных ситуациях. К концу этого года компания планирует выпустить 20 млн доз, которые могут быть использованы для вакцинации населения США, а в 2021-м — рассчитывает выпустить от 500 млн до 1 млрд доз вакцины.

Новость появилась через неделю после того, как американская фармкомпания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech объявили о том, что их вакцина эффективна более чем на 90%. Таким образом до конца года США могут получить сразу две вакцины, экстренно одобренные для серийного производства.

Ранее создатели российской вакцины от коронавируса «Спутник V» заявили о ее эффективности на 92%. Показатель оценили в ходе наблюдения за более чем 16 тыс. испытуемыми на 21-й день после первой дозы вакцины или плацебо.