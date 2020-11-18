Гостями ютьюб-шоу «Mint Music Home» станут музыканты Тося Чайкина и Поля Дудка

19 ноября в 21.00 ютьюб-шоу «Mint Music Home» выпустит свой четвертый выпуск. Его гостями станут музыканты Тося Чайкина и Поля Дудка. Об этом «Афише Daily» сообщили авторы программы.

Певица Поля Дудка, известная по карантинному треку «Сидите дома», расскажет о страхах молодых музыкантов, концертах на крышах, интересу к Моргенштерну и доброй музыке, которой не хватает современной поп-сцене.

Автор проектов «Море облаков» «бэрри трейл» и Inner Tones Тося Чайкина поделится со зрителями «Mint Music Home» своими планами, впечатлениями от раннего успеха и стремлением к здоровому образу жизни. Также она расскажет, как записывать музыку на iPhone.

«Прикол программы Garage Band в том, что автор находится в рамках — чего нет, пока сидишь на студии, где есть всякие аналоговые синты, есть плагины в программе, в которой работаешь. Там звуков на порядок больше, чем в Garage Band. Но, только находясь в каком‑то некомфорте, ты можешь делать что‑то слушабельное», — говорит Тося.

Ранее во втором сезоне «Mint Music Home» уже появились солист электро-поп-группы Tesla Boy Антон Севидов, певица и автор проекта ЯАVЬ Елка, а также участники фестиваля «Заря» — «Нервы» и Idiot.