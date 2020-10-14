Елка расскажет о невысказанной боли, ЯАVЬ и детстве в Ужгороде в новом выпуске «Mint Music Home»

Певица Елка (ЯАVЬ) даст интервью в рамках второго сезона ютьюб-шоу «Mint Music Home». Героями сезона стали участники фестиваля «Заря», кумиры поколения Z, а также «те, кто уже стал для них признанной классикой».

Как утверждают создатели шоу, зрители увидят не интервью с Елкой и ее проектом ЯАVЬ, а «с Лизой, которая расскажет ведущему программы Андрею Клюкину о невысказанной боли». Певица поведает о том, чем ее судьба похожа на историю Золушки и как отказ от глютена повлиял на личную жизнь, расскажет о детстве и юности в украинском городе Ужгород.

«В Ужгороде нет ни одной рэп-группы того времени, к которой я бы не напросилась. Ну как не напросилась? Все знали, что ко мне надо идти за припевом, потому что я реально вокальная путана. Мне говорили: «У нас есть частная студия» Я такая: «Я еду», — рассказывает Елка.

Премьера выпуска «Mint Music Home» состоится на официальном ютьюб-канале шоу 15 октября, в 21.00. Посмотреть трансляцию передачи можно будет в это же время на «Афише».

Песни ЯАVЬ интернет-аудитория услышала еще весной 2018 года. Изначально Елка не подтверждала свое участие в сайд-проекте, но поклонники быстро узнали голос певицы. Альбом «Явь» вышел в январе 2019 года, в него вошли 11 песен.