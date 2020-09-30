Второй сезон ютьюб-шоу «Mint Music Home» откроют группа «Нервы» и Idiot

Второй сезон «Mint Music Home» — ютьюб-шоу от организаторов фестиваля «Дикая мята» — откроют группа «Нервы» и начинающий артист с ником Idiot. И «Нервы», и Idiot участвовали в недавнем фестивале «Заря» вместе с Tesla Boy, «Animal ДжаZ», Тосей Чайкиной, «Комсомольском» и другими.

В шоу артисты поговорили с ведущим о природе мотивации, о том, как сохранить актуальность в 2020 году, и чем сейчас измеряется успех музыканта.

«Если бы мы сейчас появились, наверное, у нас так не получилось бы. В эпоху Моргенштерна, нового рэпа, провокационных, резких историй, музыкальных вспышек и TikTok мы бы с песней «Кофе мой друг» не выстрелили», — говорит солист группы «Нервы» Женя Мильковский.

«Сейчас артисты делятся на два типа. Одни в первую очередь выбирают количество подписчиков и кэш. А вторые, их меньше, хотят делать интересную и качественную музыку», — добавляет Idiot.

Первый выпуск второго сезона шоу выйдет 1 октября. Посмотреть его можно будет на ютьюб-канале Mint Music Home или на «Афише».

В первом сезоне участвовали группа The Hatters, певицы Алена Швец и Саша Мусор и другие.