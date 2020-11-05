Солист Tesla Boy стал героем нового выпуска «Mint Music Home»

Гостем третьего выпуска ютьюб-шоу «Mint Music Home» стал солист российской электропоп-группы Tesla Boy Антон Севидов.

Он рассказал о несостоявшейся карьере спортсмена, кавказской ревности, нервных срывах и о том, почему Tesla Boy решили записать новый альбом «Андропов» на русском языке.

«Есть абсолютно очевидная история, что твой родной язык доходит глубже смыслово, чем язык, который ты даже здорово знаешь, который ты слышал с детства», — поделился Севидов.

Новый выпуск уже можно посмотреть на «Афише».

Героями второго сезона шоу ранее стали участники фестиваля «Заря» и певица Елка.