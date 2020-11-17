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SpaceX Crew-1 успешно пристыковался к МКС. Астронавты перешли на борт космической станции

Федор Кузьмин
Сегодня в 9:54

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon-1 компании SpaceX состыковался с Международной космической станцией (МКС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на трансляцию НАСА.

Стыковка произошла 16 ноября в 23:01 по времени восточного побережья — это 07:01 утра вторника по московскому времени. Корабль пристыковался к МКС с отсрочкой в шесть минут. Она была нужна для того, чтобы отчетливо увидеть орбитальный комплекс, дождавшись рассвета.

Экипаж Crew-1 состоял из четырех астронавтов — сотрудников НАСА Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шэннона Уокера и представителя Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Для Гловера это дебютный полет, Ногути летал в космос дважды, а Хопкинс и Уокер по одному разу. Астронавты пробудут на МКС полгода.

Crew Dragon причалил к МКС в автоматическом режиме. Корабль рассчитан на автоматическую стыковку в отличие от грузового корабля, который причаливает к станции путем захвата манипулятором.

Утром 17 ноября члены экипажа перешли с космического корабля на борт МКС. На станции их встретили участники 64-й длительной экспедиции — командир станции, космонавт «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, космонавт Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Корабль под названием Resilience («Стойкость») был запущен ракетой-носителем Falcon 9 16 ноября в 03.27 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Ранее стало известно, что команда SpaceX Crew-1 взяла с собой в путешествие на Международную космическую станцию в качестве «индикатора нулевой гравитации» плюшевую игрушку Малыша Йоды — персонажа сериала «Мандалорец». До Малыша Йоды индикатором служил динозавр по имени Тремор — его взяли с собой в первый полет на SpaceX в мае астронавты Боб Бенкен и Даг Херли.

В первый раз корабль с двумя астронавтами на борту вышел на орбиту и пристыковался к МКС в конце мая.

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