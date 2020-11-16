SpaceX вновь отправила Crew Dragon к МКС. Это первая регулярная миссия в рамках контракта с НАСА

Запуск был осуществлен с помощью ракеты Falcon 9 с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде (США). Стыковка корабля с МКС запланирована на раннее утро вторника (по московскому времени).

Космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек успешно стартовал на орбиту. Трансляция этого события велась ютьюб-канале НАСА .

В состав экипажа Crew-1 вошли американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также космонавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сойти Ногути. Они присоединятся к членам 64-й экспедиции на МКС в составе космонавтов «Роскосмоса» Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавта НАСА Кэтлин Рубинс.

Для созданного компанией SpaceX корабля это второй пилотируемый полет и первая регулярная миссия, выполняемая частной компанией по заказу НАСА. В первый раз корабль с двумя астронавтами на борту вышел на орбиту и пристыковался к МКС в конце мая.

Запуск Crew Dragon — первый за последние девять лет пилотируемый полет, осуществленный с территории США на космическом корабле местного производства. До этого американских астронавтов доставляли на МКС только российскими «Союзами».