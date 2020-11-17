Команда SpaceX Crew-1 взяла с собой в космос Малыша Йоду

Команда космического корабля SpaceX Crew-1 взяла с собой в путешествие на Международную космическую станцию плюшевую игрушку Малыша Йоды — персонажа сериала «Мандалорец». Об этом сообщил The Verge.

Бэби-Йода выполняет в космосе особую функцию: он является «индикатором нулевой гравитации» — тем небольшим объектом, который космонавты используют для определения микрогравитации и нахождения на орбите.