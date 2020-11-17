перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Команда SpaceX Crew-1 взяла с собой в космос Малыша Йоду 4:07
«Это грязная мешанина»: Энтони Берджесс не хотел, чтобы люди читали «Заводной апельсин» 3:32
В 2020 году число россиян, получающих пособия по безработице, выросло в пять раз 2:33
Премьер-министр РФ: в России значительно сократят число чиновников 2:13
пресс-материалы ИКЕА начнет делать кресла и подушки из переработанных пластиковых бутылок
ИКЕА начнет делать кресла и подушки из переработанных пластиковых бутылок 1:38
«Предательство психически больных»: Дэвид Финчер раскритиковал «Джокера» 1:00
Роскосмос рассекретил информацию о «лунной гонке» СССР и США Вчера в 23:31
Vladey проведет арт-аукцион «Любовь и коррупция» Вчера в 22:33
Слабые сваи и многочисленные нарушения: Ростехнадзор завершил расследование аварии на «Норникеле» Вчера в 22:04
Hulu/YouTube Hulu показал трейлер документального фильма о рэпере Текаши 6ix9ine
Hulu показал трейлер документального фильма о рэпере Текаши 6ix9ine Вчера в 21:51
В Горном университете попросили студентов не участвовать в митингах, чтобы не заразиться COVID-19 Вчера в 21:26
Джейден Смит выпустил клип на саундтрек к игре «Человек-паук: Майлз Моралес» Вчера в 21:14
Навальный подал в суд на Пескова, «Ровесник» закрывается и другие новости дня Вчера в 20:37 Дайджест
В Петербурге закрыли кафе Zoom из‑за жалобы анти-ЛГБТ активиста Вчера в 20:12
Navalny/Instagram Алексей Навальный подал в суд на Дмитрия Пескова из‑за обвинений в работе с ЦРУ
Алексей Навальный подал в суд на Дмитрия Пескова из‑за обвинений в работе с ЦРУ Вчера в 19:13
Бар «Ровесник» в Москве закроется по решению суда Вчера в 18:41
Сценаристы «Рика и Морти» начали работу над седьмым сезоном. В новых сериях вернется Космическая Бет Вчера в 18:17
В Тюмени 11-летнего школьника в мороз высадили из маршрутки. Ребенку не хватило денег на проезд Вчера в 17:40
Художники проведут онлайн-аукцион в поддержку осужденных по наркотическим статьям Вчера в 17:32
Власти Москвы согласовали проект новой штаб-квартиры «Яндекса» с террасой на крыше и бассейном Вчера в 17:12
Отключить рекламу

Команда SpaceX Crew-1 взяла с собой в космос Малыша Йоду

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:07

Команда космического корабля SpaceX Crew-1 взяла с собой в путешествие на Международную космическую станцию плюшевую игрушку Малыша Йоды — персонажа сериала «Мандалорец». Об этом сообщил The Verge.

Бэби-Йода выполняет в космосе особую функцию: он является «индикатором нулевой гравитации» — тем небольшим объектом, который космонавты используют для определения микрогравитации и нахождения на орбите.

До Малыша Йоды «индикатором нулевой гравитации» служил динозавр по имени Тремор — его взяли с собой в первый полет на SpaceX в мае астронавты Боб Бенкен и Дуг Херли. Игрушку-космонавта мужчинам помогли выбрать их сыновья.

Среди других «индикаторов нулевой гравитации» — плюшевая планета Земля по прозвищу «Earthy» («Земляная») и маленький щенок Снупи из американских комиксов «Peanuts».

Джон Фавро анонсировал выход второго сезона «Мандалорца» в своем твиттере в декабре прошлого года. «Афиша Daily» по этому поводу подготовила тест, который поможет понять, готовы ли вы усыновить малыша Йоду.

Премьера нового сезона состоялась на Disney+ 30 октября. На «Афише Daily» можно посмотреть тизер и трейлер шоу. Кроме того, в мае на стриминговом сервисе вышел документальный фильм о создании сериала.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
классика
Теодор Курентзис и musicAeterna
Авральный Брамс с дирижером-мистиком
драматический
24 +
Доподлинные интимные истории из первых уст
интерактивная
Reset 2.0
Арт-терапия, разная и полезная
премьеры
Горбачев
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в роли четы Горбачевых
юмор
«Стендап лайнап»
хип-хоп
HammAli & Navai
Авторы романтичного кальян-рэпа и завсегдатаи чартов
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить