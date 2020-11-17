Команда SpaceX Crew-1 взяла с собой в космос Малыша Йоду

Команда космического корабля SpaceX Crew-1 взяла с собой в путешествие на Международную космическую станцию плюшевую игрушку Малыша Йоды — персонажа сериала «Мандалорец». Об этом сообщил The Verge.
Бэби-Йода выполняет в космосе особую функцию: он является «индикатором нулевой гравитации» — тем небольшим объектом, который космонавты используют для определения микрогравитации и нахождения на орбите.
До Малыша Йоды «индикатором нулевой гравитации» служил динозавр по имени Тремор — его взяли с собой в первый полет на SpaceX в мае астронавты Боб Бенкен и Дуг Херли. Игрушку-космонавта мужчинам помогли выбрать их сыновья.
Среди других «индикаторов нулевой гравитации» — плюшевая планета Земля по прозвищу «Earthy» («Земляная») и маленький щенок Снупи из американских комиксов «Peanuts».
Джон Фавро анонсировал выход второго сезона «Мандалорца» в своем твиттере в декабре прошлого года. «Афиша Daily» по этому поводу подготовила тест, который поможет понять, готовы ли вы усыновить малыша Йоду.
Премьера нового сезона состоялась на Disney+ 30 октября. На «Афише Daily» можно посмотреть тизер и трейлер шоу. Кроме того, в мае на стриминговом сервисе вышел документальный фильм о создании сериала.