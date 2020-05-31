Космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

Сближение космического корабля и станции началось за два часа до стыковки. Она состоялась в 17.16 по московскому времени. Это — первый пилотируемый старт с территории Америки с 2011 года, а также первая стыковка МКС с частным пилотируемым кораблем.

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном успешно пристыковался к МКС. Трансляция стыковки велась на ютьюбе NASA .

Вчера вечером Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал в 15.22 по местному времени (22.22 по Москве). Стыковка корабля с МКС должна была произойти в 17.27 по московскому времени.

Запуск Crew Dragon к МКС должен был состояться еще 27 мая, но его отложили из‑за погодных условий за 17 минут до старта. Приоритетом для NASA оказалась безопасность космонавтов, находившихся на борту.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими «Союзами». Совместный запуск Crew Dragon компанией Илона Маска SpaceX и NASA — это первый старт пилотируемого космического корабля с территории США за 9 лет.