Билли Айлиш выпустила новую песню «Therefore I Am»

В видео Айлиш гуляет по торговому центру «Glendale Galleria», расположенному в калифорнийском городе Глендейл — там певица проводила свое свободное время, когда была подростком.

Клип Айлиш срежиссировала сама. «Therefore I Am» стал третим синглом певицы в 2020 году — до этого она выпустила саундтрек к новому фильму о Джеймсе Бонде «No Time to Die» и лирическую балладу «my future».

Первое живое исполнение «Therefore I Am» пройдет на церемонии American Music Awards 22 ноября. А в феврале 2021 года Айлиш выпустит на Apple TV+ документальный фильм о самой себе, он будет называться «Билли Айлиш. Мир немного размыт».