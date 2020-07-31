Билли Айлиш опубликовала новую песню «my future»

В мультипликационном видео, над которым работала команда из более чем десяти художников-аниматоров, героиня Айлиш гуляет под дождем в диковинном лесу. Песня, как нетрудно догадаться из названия, посвящена будущему, с которым певица с нетерпением ждем встречи.

«Эта песня очень-очень личная и особенная для меня. Когда мы написали эту песню, это было именно то, что было на тот момент в моей голове — надежда, восторг и огромный объем саморефлексии», — написала Билли Айлиш в обращении к фанатам.

Режиссером клипа «my future» стал Эндрю Онорато, ранее работавший с Мэттом Корби и Таш Султаной, а также с Childish Gambino и Гарри Нильсоном.

В конце мая Билли Айлиш выпустила короткий фильм о принятии себя «Not My Responsibility». Певица собиралась показывать его перед концертами во время своего тура, однако тур отменили из‑за пандемии коронавируса.