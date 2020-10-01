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Билли Айлиш представила клип на песню «No Time To Die», написанную для 25-го фильма о Джеймсе Бонде

Анастасия Цой
Сегодня в 22:15

Певица Билли Айлиш представила клип на песню «No Time To Die» — главную музыкальную тему 25-го фильму про Джеймса Бонда.

В клипе можно увидеть как саму Билли Айлиш, так и отрывки из трейлеров картины «Не время умирать». Видео снял Дэниэл Клейнман — режиссер открывающих титров почти всех фильмов про Джеймса Бонда, начиная с «Золотого глаза».

Билли Айлиш написала текст песни вместе с братом Финнеасом, над музыкой работали композиторы Мэтт Данкли и Ханс Циммер, а также гитарист, участник группы The Smiths Джонни Марр. Певица стала самой молодой исполнительницей главной темы для фильма о Джеймсе Бонде.

В начале сентября вышел новый трейлер фильма «Не время умирать». Картина выйдет в российский прокат 19 ноября.

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