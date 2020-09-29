Билли Айлиш выпустит документальный фильм о себе в начале 2021 года

Американская певица Билли Айлиш выпустит документальный фильм о себе. Лента о пятикратной обладательнице «Грэмми» будет называться «Билли Айлиш: Мир немного размыт» и выйдет в феврале 2021 года, об этом музыкант сообщила в своем инстаграме.

Картину снимет Р. Дж. Катлер, известный по фильмам «Если я останусь», «Сентябрьский номер» и сериалу «Нэшвилл». Документальную ленту об Айлиш можно будет посмотреть в кинотеатрах и на стриминговой платформе Apple TV+.