«Театр.doc» выселяют с «Площадки 8/3». Причиной мог стать спектакль о шамане Александре Габышеве

Труппе московского «Театра.doc» придется покинуть здание «Площадки 8/3» на улице Казакова: владелец пространства досрочно расторг договор аренды с театром. Об этом сообщили в «ВКонтакте» представители «Театра.doc».

По их словам, неофициальная причина — «выпуск театром на площадке премьеры «Сказки о шамане» (документальный спектакль по пьесе Михаила Башкирова)». Кукольное представление впервые было показано 30 октября, ближайший спектакль пройдет 21 ноября.

«До 5 декабря мы продолжаем показывать спектакли, вести открытые лабораторные показы. Приходите к нам, если вы не успели побывать на этих спектаклях раньше и приходите, если вам хочется напоследок запомнить площадку с ее нынешней душой», — говорится в сообщении.

Документальную пьесу «Сказка о шамане» поставил драматург Михаил Башкиров. По его словам, проект, получивший поддержку Минкульта и Союза театральных деятелей — отсылка к средневековому театру с Петрушкой. «Это история не про политику», — подчеркивал режиссер.

Габышев известен тем, что он начал поход в Москву, чтобы изгнать из Кремля президента Владимира Путина. Свое решение шаман объяснял так: «Мне Бог сказал, что Путин — не человек, а демон, и я должен его изгнать. Вот я и иду, чтобы изгнать».

В сентябре прошлого года Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области и провели психологическую экспертизу, которая признала его невменяемым. В высказываниях шамана нашли призывы к свержению власти и возбудили против него уголовное дело об экстремизме.

В начале декабря шаман второй раз отправился в Москву, однако на третий день похода его задержали и взяли с него подписку о невыезде. Обвинений против Габышева так и не выдвинули. В январе он объявил о новом походе, который должен был начаться в марте. Его пришлось отложить из‑за коронавируса. В июле Габышева выпустили из диспансера.