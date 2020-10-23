«Театр.doc» поставит пьесу о якутском шамане Александре Габышеве, который хотел «изгнать Путина»

Путешествие якутского шамана Александра Габышева, который собирался пойти в Москву для «изгнания Путина», станет основой для постановки в театре документальной пьесы «Театр.doc». Об этом пишет «Коммерсант».

Спектакль поставят в жанре документальной сказки, и в нем будут участвовать как актеры, так и куклы. Как рассказал автор проекта, кандидат исторических наук и драматург Михаил Башкиров, это — отсылка к средневековому театру с Петрушкой.

Башкиров и режиссер-документалист Беата Бубенец сопровождали шамана в путешествии до Москвы на отрезке между Читой и Улан-Удэ — там они снимали документальный фильм о походе.

«Нас поразило, что такое средневековое явление, как пеший поход через всю страну, вообще возможно в России XXI века. Сама концепция больше похожа на сказку, чем на правду. Тем более продолжение истории с его нахождением в ЯРПНД (психоневрологическом диспансере — Прим. ред.). Это все нашло свое отражение в постановке, и концовка спектакля будет изменяться с развитием реальных событий», — сказала режиссер.

Башкиров и Бубенец получили поддержку Минкульта и Союза театральных деятелей. В частности, им удалось выиграть конкурс, организованный СТД. Основой для спектакля послужили ролики из ютьюба, а также вербатимы с Габышевым и его ближним кругом. Премьера должна пройти в Москве на Площадке «8/3» «Театра.doc».

«Кто такой Габышев? Диссидент, сумасшедший, современный святой, одержимый, или просто странный чудак? Это история не про политику. Это сказка, в которой, на наш взгляд, он живет, и про момент, когда реальность объявляет ей войну», — поделился Башкиров.

Габышев известен тем, что он начал поход в Москву, чтобы изгнать из Кремля президента Владимира Путина. Свое решение шаман объяснял так: «Мне Бог сказал, что Путин — не человек, а демон, и я должен его изгнать. Вот я и иду, чтобы изгнать».

В сентябре прошлого года Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области и провели психологическую экспертизу, которая признала его невменяемым. В высказываниях шамана нашли призывы к свержению власти и возбудили против него уголовное дело об экстремизме.

В начале декабря шаман второй раз отправился в Москву, однако на третий день похода его задержали и взяли с него подписку о невыезде. Обвинений против Габышева так и не выдвинули. В январе он объявил о новом походе, который должен был начаться в марте. Его пришлось отложить из‑за коронавируса. В июле Габышева выпустили из диспансера.