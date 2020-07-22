Якутского шамана Александра Габышева выпустили из психдиспансера

Якутского шамана Александра Габышева выписали из психоневрологического диспансера. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на слова координатора организации «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

Отмечается, что 21 июля по ходатайству защиты Габышева была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, а утром 22 июля — врачебная комиссия Якутского республиканского психоневрологического диспансера.

«Все юридические усилия, усилия общественности и СМИ в деле освобождения Александра Габышева возымели своё действие. Без столь широкой огласки в СМИ и общественной поддержки наших усилий, которые предпринимались в суде, лечение могло продолжаться сколько угодно долго, тем более, что судебное решение срока госпитализации не установило», — заявил Прянишников.

Он уточнил, что заседание по апелляции на отказ признать незаконной госпитализацию шамана в психоневрологический диспансер пройдет 5 августа.

Габышева отправили на принудительную госпитализацию 2 июня по иску республиканского психоневрологического диспансера. В иске говорилось, что шаман страдает «переоценкой своей личности».

Габышев известен тем, что он начал поход в Москву для «изгнания Путина». Свое решение шаман объяснял так: «Мне Бог сказал, что Путин — не человек, а демон, и я должен его изгнать. Вот я и иду, чтобы изгнать».

В сентябре прошлого года Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области и провели психологическую экспертизу, которая признала его невменяемым. В высказываниях шамана нашли призывы к свержению власти и возбудили против него уголовное дело об экстремизме.

В начале декабря шаман второй раз отправился в Москву, однако на третий день похода его задержали и взяли подписку о невыезде. Обвинений против Габышева так и не выдвинули. В январе он объявил о новом походе, который должен был начаться в марте. Его пришлось отложить из‑за коронавируса.