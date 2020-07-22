перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Якутского шамана Александра Габышева выпустили из психдиспансера 9:19
Сбербанк стал единственным владельцем «Яндекс.Денег» 8:47
Webster2703/Pixabay Instagram разрешил пользователям собирать пожертвования в профиле
Instagram разрешил пользователям собирать пожертвования в профиле 3:54
Spotify запускает «видеоподкасты» 3:31
Дуа Липа написала, что коренными жителями Косово являются албанцы. За это ей пришлось объясняться 3:06
Люди с ВИЧ смогут усыновлять детей 2:05
Умер актер Андрей Сиротин. Ему было 34 года 0:56
На Фарерских островах убили более 250 китов 0:17
TheOriginalHybrid100/YouTube HBO начала работу над приквелом «Игры престолов»
HBO начала работу над приквелом «Игры престолов» Вчера в 23:20
Издание Variety назвало самые популярные сериалы Netflix Вчера в 22:47
«Магнит» откроет новую сеть магазинов «Моя цена» Вчера в 22:22
Владимир Зеленский выполнил требование террориста и призвал всех посмотреть фильм «Земляне» Вчера в 21:44
Жители поселка в Курской области обратились к президенту с помощью картошки Вчера в 21:32
Мадонна рассказала о штрафе в миллион долларов за пропаганду ЛГБТ на концерте в Петербурге Вчера в 21:18
«Флакон Кампус» Дизайн-завод «Флакон» запускает программу для детей и проведет серию тематических прогулок
Дизайн-завод «Флакон» запускает программу для детей и проведет серию тематических прогулок Вчера в 21:04
Госдума приняла закон о трехдневном голосовании, «Довод» отложили и другие новости дня Вчера в 20:26 Дайджест
Вышел трейлер фильма «The Book of Vision». Один из продюсеров картины — Терренс Малик Вчера в 20:08
В твиттере набирает популярность тред о людях, снявшихся для фотостоков Вчера в 19:49
В России предложили отменить право на тайну переписки и телефонных разговоров Вчера в 18:26
Пресс-материалы Кинотеатры Москино возобновят работу 1 августа
Кинотеатры Москино возобновят работу 1 августа Вчера в 17:40
Отключить рекламу

Якутского шамана Александра Габышева выпустили из психдиспансера

Федор Кузьмин
Сегодня в 9:19

Якутского шамана Александра Габышева выписали из психоневрологического диспансера. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на слова координатора организации «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

Отмечается, что 21 июля по ходатайству защиты Габышева была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, а утром 22 июля — врачебная комиссия Якутского республиканского психоневрологического диспансера.

«Все юридические усилия, усилия общественности и СМИ в деле освобождения Александра Габышева возымели своё действие. Без столь широкой огласки в СМИ и общественной поддержки наших усилий, которые предпринимались в суде, лечение могло продолжаться сколько угодно долго, тем более, что судебное решение срока госпитализации не установило», — заявил Прянишников.

Он уточнил, что заседание по апелляции на отказ признать незаконной госпитализацию шамана в психоневрологический диспансер пройдет 5 августа.

Габышева отправили на принудительную госпитализацию 2 июня по иску республиканского психоневрологического диспансера. В иске говорилось, что шаман страдает «переоценкой своей личности».

Габышев известен тем, что он начал поход в Москву для «изгнания Путина». Свое решение шаман объяснял так: «Мне Бог сказал, что Путин — не человек, а демон, и я должен его изгнать. Вот я и иду, чтобы изгнать».

В сентябре прошлого года Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области и провели психологическую экспертизу, которая признала его невменяемым. В высказываниях шамана нашли призывы к свержению власти и возбудили против него уголовное дело об экстремизме.

В начале декабря шаман второй раз отправился в Москву, однако на третий день похода его задержали и взяли подписку о невыезде. Обвинений против Габышева так и не выдвинули. В январе он объявил о новом походе, который должен был начаться в марте. Его пришлось отложить из‑за коронавируса.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
хип-хоп
«Live & Drive»: «Нейромонах Феофан», Anacondaz
Парковка с «древнерусским» драм-н-бейсом и юмористическим рэп-роком
драма
1917
Снятая одним планом военная драма Сэма Мендеса
фотография
Сергей Пономарев: Москва. Великая пустота
Снимки карантинной Москвы от лауреата Пулитцеровской премии
поп
Zero People (онлайн-трансляция)
Поэтичные фортепианные баллады от лидера «Animal ДжаZ»
триллер
Иллюзия обмана
Банда магов грабит банки
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним

Другие материалы по темам

Люди
Алексей Прянишников
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить