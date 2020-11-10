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Майкл Джей Фокс вернулся к роли Марти Макфлая из «Назад в будущее» в новом клипе Lil Nas X

Юлия Онодэра
Вчера в 22:59

Канадо-американский актер Майкл Джей Фокс, прославившийся ролью Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее», вернулся к своему легендарному образу в новом клипе рэпера Lil Nas X. Об этом стало известно из трейлера видео, появившегося на ютьюб-канале артиста.

Музыкант анонсировал клип на трек «Holiday», по сюжету которого рэпер становится следующим Санта-Клаусом. Он, как и герой Майкла Джея Фокса, путешествует во времени — и встречает любимого киногероя в ковбойском городке XIX века.

Когда Lil Nas X садится в оленью упряжку, Макфлай кричит ему: «Делай что хочешь, только не попадай в 2020 год!». Полную версию клипа можно будет увидеть 13 ноября.

Последний раз на киноэкране Майкл Джей Фокс предстал в образе Марти Макфлая в третьей части франшизы в 1990 году — тогда актеру было 29 лет. По словам Фокса, он согласился снова сыграть Макфлая, чтобы порадовать сына своего друга Криса Мартина из группы Coldplay.

С начала 1990-х годов Майкл Джей Фокс страдает от болезни Паркинсона. Недавно актер признался, что из‑за проблем с кратковременной памятью ему, вероятно, придется проститься с актерской карьерой.

В мае актеры из «Назад в будущее» воссоединились на ютьюб-канале Джоша Гэда. Но их совместного появления в продолжении культовой трилогии, несмотря на слухи, ждать не стоит — сценарист Боб Гейл недавно заявил, что новый фильм невозможен без Фокса.

Российские зрители, впрочем, смогут пересмотреть первую часть кинотрилогии на большом экране уже в ближайшее время: компания «Иноекино» выпустит картину в прокат с 17 декабря. А купить часы Casio, как у Марти Макфлая, можно уже сейчас.

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