Casio перевыпускает свои классические часы с калькулятором CA-53. Новинка представляет собой аналог модели CA-53WF, которую носил Марти Макфлай в фильме «Назад в будущее». К слову, такие же часы с полимерным корпусом и акриловым стеклом были у Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие».

Прежде модель CA-53 выходила только в черной расцветке, но в этом году Casio выпустили полноценную линейку с новыми расцветками: синей, белой, бордовой и хаки. Технические характеристики не претерпели изменений: будильник, функция мирового времени, секундомер и автоматический календарь остались на месте.