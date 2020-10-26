Первую часть трилогии «Назад в будущее» покажут в российских кинотеатрах в 4К и с субтитрами

Компания «Иноекино» выпустит в российский прокат первую часть кинотрилогии «Назад в будущее». Об этом сообщается в соцсетях компании.

Прокат организуют в честь 35-летнего юбилея «лучшего фильма о путешествиях во времени». Картину Роберта Земекиса покажут в новом 4К-ремастеринге, на английском языке с русскими субтитрами.

Показы стартуют с 17 декабря. Подробные даты «Иноекино» представит ближе к дню релиза.

Как уточнили в компании, новая реставрация изображения и звука была подготовлена студией Universal специально к юбилею фильма в 2020 году.