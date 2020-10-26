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Первую часть трилогии «Назад в будущее» покажут в российских кинотеатрах в 4К и с субтитрами

Федор Кузьмин
Сегодня в 18:00

Компания «Иноекино» выпустит в российский прокат первую часть кинотрилогии «Назад в будущее». Об этом сообщается в соцсетях компании.

Прокат организуют в честь 35-летнего юбилея «лучшего фильма о путешествиях во времени». Картину Роберта Земекиса покажут в новом 4К-ремастеринге, на английском языке с русскими субтитрами.

Показы стартуют с 17 декабря. Подробные даты «Иноекино» представит ближе к дню релиза.

Как уточнили в компании, новая реставрация изображения и звука была подготовлена студией Universal специально к юбилею фильма в 2020 году.

Ранее стало известно, что в октябре «Иноекино» покажет другие культовые картины: «Сияние» Стэнли Кубрика и «8 ½» Федерико Феллини. Показ «Сияния» пройдет 29 октября, фильм также выйдет в 4К-ремастеринге и на английском языке.

Недавно Кристофер Ллойд, исполнивший роль доктора Эмметта Брауна, говорил, что не прочь сняться в четвертой части франшизы, главное, чтобы режиссер Роберт Земекис и сценарист Боб Гейл придумали действительно стоящую идею для нее. Однако этим идеям не суждено воплотиться в жизнь: Земекис заявил, что продолжение появится только через его труп, а Гейл объяснил, почему новая часть никогда не увидит свет.

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