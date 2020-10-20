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Сценарист «Назад в будущее» объяснил, почему новая часть трилогии не имеет шансов на существование

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:22

Сценарист Боб Гейл в интервью Collider рассказал, что продолжение трилогии «Назад в будущее» никогда не состоится. Он уверен, что очередная часть станет лишней, а снимать ее ради денег авторы франшизы не намерены.

«В рамках этой трилогии мы рассказали завершенную историю. Если бы мы вернулись и сделали еще одну часть, у нас был бы Майкл Дж.Фокс, которому в следующем году исполнится 60, и у него болезнь Паркинсона. Хотим ли мы увидеть 60-летнего Марти МакФлая с болезнью Паркинсона? Хотели ли мы увидеть его в 50 лет с тем же недугом? Я бы сказал: «Нет, вы этого не хотите». И никто не захочет смотреть «Назад в будущее» без Майкла Дж.Фокса», — объяснил сценарист.

Он считает, что есть множество сиквелов, которым не следовало бы выходить вовсе. «Зрители говорят: а, ну, «Скрытая угроза» — моя жизнь, может, была бы лучше, если бы я ее никогда не видел. Существует много таких лишних сиквелов», — добавил Гейл.

Сценарист пояснил, что их — создателей трилогии — можно сравнить с гордыми родителями, которые не собираются отдавать свое детище в эксплуатацию ради финансовой выгоды.

«Мы не хотели быть теми, кто снял фильм просто ради денег. Universal говорит нам: «Ребята, вы бы заработали кучу денег». Но мы такие: «Ну, мы уже заработали много денег на этих фильмах, и нам они нравятся такими, какие они есть», — заключил он.

Слухи о возможном продолжении культовой научно-фантастической трилогии ходят уже долгие годы. Кристофер Ллойд, исполнивший роль доктора Эмметта Брауна, говорил, что не прочь сняться в четвертой части франшизы, главное, чтобы Роберт Земекис и Боб Гейл придумали действительно стоящую идею для нее. Однако сами создатели не раз подчеркивали, что не собираются снимать продолжение. Земекис даже заявлял, что сиквел «Назад в будущее» появится только через его труп.

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