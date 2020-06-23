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Фильмы Кристен Стюарт и Паоло Соррентино: на Netflix появится серия короткометражек «Homemade»

Сегодня в 21:35

30 июня на Netflix появится серия короткометражек «Homemade», созданная режиссерами со всего мира, в том числе Паоло Соррентино, Кристен Стюарт и Пабло Ларраином. Об этом сообщает Variety.

Ларраин вместе со своим братом Хуаном де Диасом и продюсером Лоренцо Миели возглавили проект. Они собрали команду из 17 кинематографистов, которые в условиях самоизоляции сняли короткометражные фильмы длительностью 5-7 минут. Детали сюжетов не раскрываются, но известно, что режиссерам было разрешено использовать для съемок только ту технику, которая была у них дома.

По словам Ларраина, главный посыл «Homemade» заключается в том, что люди из разных стран в этот уникальный момент истории «разделяют очень похожие обстоятельства в разных контекстах». «Мы проживаем различные ситуации, но есть много общих вещей. Вот сердце этого проекта и того вызова, который перед нами стоял», — рассказал он.

Помимо Ларраина, короткометражные фильмы для проекта сняли актрисы Кристен Стюарт и Мэгги Джилленхол, режиссеры Ладж Ли и Паоло Соррентино, авторы «Капернаума» Надин Лабаки и Халед Музаннар, а также Себастьян Лелио, Ана Лили Амирпур, Гуриндер Чадха, Джонни Ма, Антонио Кампос, Дэвид Маккензи, Наоми Кавасе, Себастьян Шиппер, Наталия Беристайн, Рунгано Ньони и Рейчел Моррисон.

Они снимали свои фильмы во Франции, Италии, США, Чили, Португалии, Мексике, Германии, Японии, Шотландии и Ливане.

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