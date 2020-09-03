Фильм сняла режиссер Клеа ДюВалл , известная по работе над сериалом «В поисках Аляски» и фильмом «Вмешательство». По сюжету, лесбийская пара Эбби и Харпер приедут на праздники к консервативным родителям одной из девушек, которые еще не знают о сексуальной ориентации дочери. Партнершей Стюарт в фильме стала актриса Маккензи Дэвис, запомнившаяся поклонникам сериала «Черное зеркало» по эпизоду «Сан-Джуниперо».

Американская актриса Кристен Стюарт сыграла в рождественской романтической ЛГБТ-комедии «Самый счастливый сезон» («Happiest Season»). Об этом сообщил журнал People, опубликовавший первые снимки со съемочной площадки.

В картине также приняли участие Элисон Бри, Обри Плаза, Дэн Леви и другие актеры. Сценарий романтической комедии написала сама ДюВалл вместе с Мэри Холлэнд. На экраны фильм выйдет 19 ноября, но российская премьера запланирована на 14 января.

«Думаю, я надеялась увидеть такой рождественский ромком всю мою жизнь. Я так счастлива и горда, что Клеа решила подарить его миру. Мне нравится, когда праздничный фильм заставляет тебя тосковать по дому, но одновременно исследует, каким веселым и сложным может быть пребывание там», — сказала Стюарт.

В ближайшее время Кристен Стюарт также сыграет принцессу Диану в новой картине Пабло Ларраина «Спенсер». Кроме того, на Netflix уже сейчас можно посмотреть режиссерскую работу актрисы — короткометражный фильм из цикла «Homemade».