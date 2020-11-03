Число жертв теракта в Вене выросло до трех. Власти заявили о связи напавших с ИГ

В результате нескольких атак в Вене погибли три человека, не считая террориста, застреленного полицейскими. Об этом пишет газета Krone со ссылкой на главу МВД Австрии Карла Нехаммера.

Власти утверждают, что теракт был спланирован заранее. По словам министра, личность одного из убитых террористов установлена, он был причастен к деятельности «Исламского государства» (ИГ).

В связи с тем, что сообщников убитого террориста пока найти не удалось, жителям Вены рекомендовано не выходить на улицу, в школах отменили занятия.

Стрельба у синагоги в центре Вены произошла вечером 2 ноября. По словам очевидцев, террористов могло быть семеро. Полицейские застрелили одного из них, другим удалось скрыться. По горячим следам правоохранители задержали четырех подозреваемых, остальные остаются на свободе.

По данным полиции, стрельба произошла в шести разных районах города, в том числе возле синагоги. Изначально СМИ сообщали о семи погибших, однако в МВД страны эту информацию не подтвердили. Канцлер Австрии Себастьян Курц называл произошедшее терактом.