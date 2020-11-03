перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Сопредседатель профсоюза курьеров заявил об избиении полицией после встречи с руководством Mail.ru 10:55
Glen Carrie/Unsplash В России за сутки выявили 18 648 случаев коронавируса
В России за сутки выявили 18 648 случаев коронавируса 10:48
В Новосибирской области работник мэрии избил 68-летнего журналиста за кибербуллинг 10:35
Леван Горозия даст первый сольный концерт в Москве 10:10
Не world, а global: «Грэмми» изменила название номинации из‑за «колониального подтекста» 9:56
Число жертв теракта в Вене выросло до трех. Власти заявили о связи напавших с ИГ 9:19
Mufid Majnun/Unsplash У террориста, напавшего на людей в Ницце, нашли коронавирус
У террориста, напавшего на людей в Ницце, нашли коронавирус 8:31
Пилотные эпизоды новой «Сплетницы» снимет Карина Эванс 3:55
Во Франции двух мужчин посадили в тюрьму на год за угрозы обезглавливания 3:16
Netflix приступил к съемкам третьего сезона сериала «Ты» 2:48
В Сочи пропал основатель онлайн-университета Skillbox 2:01
Christian Wiediger/Unsplash «Бургер Кинг» попросил заказывать еду у «Макдоналдса»
«Бургер Кинг» попросил заказывать еду у «Макдоналдса» 1:32
Во время теракта в Вене погибли семь человек 1:11
Режиссер «Спуска» и «Псов-воинов» Нил Маршалл поставит хоррор «Логово» 0:55
Том Харди, Логан Лерман, Билл Скарсгорд и Ангус Клауд снимутся в фильме о войне во Вьетнаме Вчера в 23:56
В центре Вены у синагоги открыли стрельбу. Один человек погиб Вчера в 23:10
Минпромторг предложил запретить госзакупку импортных масок до 2022 года Вчера в 22:53
ABKCOVEVO/YouTube The Rolling Stones опубликовали видео с первым исполнением «Sympathy for the Devil»
The Rolling Stones опубликовали видео с первым исполнением «Sympathy for the Devil» Вчера в 22:10
ЮНЕСКО: 90% недавних убийств журналистов в мире не раскрыто Вчера в 21:25
Николай Дроздов рассказывает об обитателях Темных Земель в ролике World of Warcraft: Shadowlands Вчера в 21:20
Отключить рекламу

Число жертв теракта в Вене выросло до трех. Власти заявили о связи напавших с ИГ

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:19

В результате нескольких атак в Вене погибли три человека, не считая террориста, застреленного полицейскими. Об этом пишет газета Krone со ссылкой на главу МВД Австрии Карла Нехаммера.

Власти утверждают, что теракт был спланирован заранее. По словам министра, личность одного из убитых террористов установлена, он был причастен к деятельности «Исламского государства» (ИГ).

В связи с тем, что сообщников убитого террориста пока найти не удалось, жителям Вены рекомендовано не выходить на улицу, в школах отменили занятия.

Стрельба у синагоги в центре Вены произошла вечером 2 ноября. По словам очевидцев, террористов могло быть семеро. Полицейские застрелили одного из них, другим удалось скрыться. По горячим следам правоохранители задержали четырех подозреваемых, остальные остаются на свободе.

По данным полиции, стрельба произошла в шести разных районах города, в том числе возле синагоги. Изначально СМИ сообщали о семи погибших, однако в МВД страны эту информацию не подтвердили. Канцлер Австрии Себастьян Курц называл произошедшее терактом.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
поп
Монеточка
Звездочка метаиронии и авторка одного из главных альбомов конца десятых
хип-хоп
Morgenshtern
От рэп-разоблачителя до стадионного артиста
комедия
Дедушка НЕлегкого поведения
Роберт Де Ниро в роли упрямого дедушки
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
мультфильм
Повелитель драконов
Волшебный мультфильм про двух сироток — мальчика и дракона
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Исламское государство
МВД
Люди
Себастьян Курц
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить