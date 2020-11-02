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В центре Вены у синагоги открыли стрельбу. Один человек погиб

Юлия Онодэра
Вчера в 23:10

В центре Вены у синагоги на улице Зейтенштетенгассе неизвестный мужчина открыл стрельбу, сообщает РИА «Новости».

По словам очевидцев, прогремело несколько выстрелов. В ходе инцидента были ранены несколько человек, один человек погиб.

Преступник скрылся. Местная полиция пыталась задержать его, но он, по сообщениям СМИ, подорвал себя. Личность нападавшего, а также его мотивы пока не известны. Предполагается, что он мог действовать не один.

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