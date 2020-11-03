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Во время теракта в Вене погибли семь человек

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:11

Во время стрельбы около синагоги в центре Вены погибли семь человек, сообщило РИА «Новости». Власти Австрии назвали произошедшее терактом.

По данным телеканала OE24, на улице рядом с синагогой раздались около 50 выстрелов. Злоумышленники, по информации журналистов, открыли огонь из пулемета.

Сейчас полиция проводит спецоперацию по задержанию преступников. Их, как сообщают очевидцы, может быть семеро. По словам полиции, стрельба в австрийской столице велась в шести местах.

«Первым местом нападения была улица Сейтенштеттенгасе. Нападение продолжается, в Вене проводится крупная операция спецназа», — сказал глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

В центре Вены на улице Зейтенштетенгассе 2 ноября неизвестный мужчина открыл стрельбу. Нападавший скрылся от полиции, а затем подорвал себя. Точное число жертв произошедшего пока не известно.

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