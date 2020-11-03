Совершивший теракт в Вене мужчина отбывал заключение за попытку примкнуть к ИГИЛ

Совершивший теракт в Вене мужчина в прошлом году отбывал заключение в австрийской тюрьме за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство». Об этом сообщил глава МВД Австрии Карл Нехаммер на пресс-конференции, транслируемой в фейсбуке.

По словам министра, молодого человека с двойным гражданством (Австрии и Северной Македонии) приговорили к 22 годам заключения, но выпустили из‑под стражи досрочно. В тюрьме террорист провел чуть более девяти месяцев, с 25 апреля по 5 декабря 2019 года.

«Факт в том, что террористу удалось обмануть программу юстиции по дерадикализации людей, добиться преждевременного освобождения», — раскритиковал Нехаммер досрочное освобождение, пообещав пересмотреть механизмы перевоспитания радикалов.

20-летний террорист открыл стрельбу у синагоги в центре Цены вечером 2 ноября. Изначально СМИ сообщали о семи погибших, однако в МВД страны эту информацию не подтвердили. Канцлер страны Себастьян Курц назвал произошедшее терактом.

В австрийском МВД заявляли, что в результате теракта погибли три человека. Власти утверждают, что теракт был спланирован заранее. По словам министра внутренних дел Карла Нехаммера, нападавшие были связаны с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России. — Прим. ред.).